İntihar ettiği iddia edilmişti... Ölen vali yardımcısının babası konuştu… ‘Kim demiş intihar etti?’

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı bu akşam saat 21.00 sıralarında Gecek Termal'de silahla vurulmuş halde bulunmuştu.

Afyonkarahisar Valiliği Ayrancı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. İlk açıklamalara göre Ayrancı'nın ölümünün intihar olduğu belirtildi.

Ayrancı'nın babası Adem Ayrancı, oğlunun cenaze töreninde intihar iddialarına tepki gösterdi.

'EVLADIM İMANI BÜTÜN BİR İNSANDI...'

Baba Ayrancı, "Benim evladımı intihar etti diyorlarmış. Şu üzüntülü ortamda takip edemiyorum ama kulağıma geldi. Benim evladım imanı bütün bir insandı. Kim demiş benim oğluma intihar etti diye? Kardeşlerim, evladımın bize ulaşan bir borcu yoktur. Bana borcu vardır diyen varsa ya helal etsin ya da bu fakiri pür taksirden istesin. Evlatlarından istesin. Amcalarından, dayılarından istesin."