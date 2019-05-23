İBB'de 'sehven' kılıflı rant: FETÖ'ye para aktarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yönetim anlayışının yol açtığı ve ihaleler yoluyla bazı şirketlere ayrıcalık tanındığını gösteren örneklere sürekli yenileri ekleniyor.

Birgün gazetesinden Nurcan Gökdemir'in haberine göre Sayıştay’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bazı hizmet alım işlerinde yaklaşık maliyet hesabının yanlış olduğuna ilişkin tespiti, 2017 yılı denetim raporunda yer aldı. Bu tespit iki ayrı hizmet alım ihalesi ile örneklendi. 946 bin 540 kilometrelik 363 güzergahta 695 büyük ve küçük otobüs ile minibüslerin 13 bin 450 personeli taşıması ihalesinde hesaplama 900 bin kilometre ile büyük otobüs esas alınarak yapıldı. Ayrıca kişi sayısı da belirtilmedi.

Beyazmasa tarafından düzenlenen gezilerde kamuya ait saray ve müze ziyaretleri için ödenecek bilet fiyatları düşük tutulurken FETÖ’ye mali destek sağladığı iddia edilen grup tarafından işletilen özel işletmelere yüksek bilet ödemesi yapıldı.

Denetçilerin hizmet alım ihaleleri ile ilgili tespitleri şöyle:

BİR OTOBÜS ÜZERİNDEN TÜM HAT HESABI

“-2017 Yılı 363 Hatlık Personel Taşıma Hizmet Alım: 48 büyük otobüs (36 ve üstü kapasiteli), 404 küçük otobüs (17-35 arası kapasiteli) ve 243 minibüs (10-16 arası kapasiteli) olacak şekilde toplam 695 aracın iş kapsamında kullanılacağı ve bu araçlardan toplam 13 bin 540 personelin yararlanacağı ayrıca toplamda 946 bin 540 km yol kat edileceği yaklaşık maliyet tespit tutanağında belirtilmiştir. 13 bin 540 personelden bir personel başına düşen ortalama fiyat 4 bin 163 TL olarak hesaplanmış ve 56 milyon 370 bin 232 TL+KDV yaklaşık maliyet olarak belirlenmiştir.

Ancak bu şekilde yapılan yaklaşık maliyet hesabı yanlıştır. (…) Bir personel başına düşen ortalama fiyat olan 4.163,24 TL’nin 362 iş kaleminde yer alan güzergâhlardan yararlanan 13.540 personel ile çarpımı sonucu bulunan tutar işin yaklaşık maliyet tespitinin yanlış yapıldığını ortaya koymaktadır.

KAMUYA AZ ÖZEL SEKTÖRE YÜKSEK

Beyazmasa Gezi Organizasyonları: 26 iş kalemi için ihaleye çıkılmış olup, bunlardan bazı iş kalemlerinin piyasadaki rayiç fiyatları hiçbir tartışmaya yer vermeyecek şekilde işletmecisi tarafından belirlenmekte ve internet sayfasında da ilan edilmektedir. Dolayısıyla piyasa fiyatının ne olduğu son derece açıktır.

İdare tarafından piyasa fiyatı açıkça belli olan bazı iş kalemleri için bu fiyatların dikkate alınmadığı, bunun yerine piyasa araştırması yapılmak suretiyle üç firmadan alınan tekliflerin değerlendirilerek yaklaşık maliyetin tespit edildiği anlaşılmıştır. Bu durum yaklaşık maliyetin değerinin üzerinde belirlenmesine yol açmıştır.”

BELEDİYE HATAYI KABUL ETTİ

Belediye bu tespitlerde yer alan maliyet hesabının yanlış yapıldığını kabul etti. Ancak personel taşımada yüksek ücret ödenmediğini ileri sürerken ziyaret hesabında da özel şirkete yapılan fazla ödemeden devlete yapılan düşük ödemeyi çıkarttı. Böylelikle zararı daha az gösterdi.

Beyazmasa gezi organizasyonları ile ilgili Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı, Türk İslam Eserleri Müzesi, İslam Teknoloji ve Bilim Müzesi giriş ücreti için 11 bin 600 TL düşük ücret belirlenirken özel sektör tarafından işletilen Vialand Giriş Bileti için 32 bin 400 TL ve Tuzla Via Sea Tema Park Gezisi için 19 bin 750 TL daha yüksek tutarda hesaplama hatası yapıldığı kabul edildi. 62 bin 200 TL’lik fazla ödemeden 31 bin 450 TL’lik eksik olanı çıkartan belediye, yol açılan zararın 31 bin 450 TL olduğunu ileri sürdü.