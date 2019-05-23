İzmir'de korkunç cinayet: Annesini kabloyla boğdu

Olayın ardından cinnet getiren Rıza Tosun, önce çok sayıda ilaç içti daha sonrada bileklerini ve boynunu keserek intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan Tosun'un tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay, dün gündüz saatlerinde Gümüşpala Mahallesi 7076/1 sokaktaki 2 katlı evin 2'inci katında meydana geldi. Oğlu Rıza Tosun ile birlikte yaşayan Sevdiye Tosun'dan haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek akşam saatlerinde Tosun ailesinin evine gitti. Kapıyı defalarca çalan yakınları, açan olmayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımı ile eve girdiklerinde yaşlı kadın ve oğlunu yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sevdiye Tosun'un öldüğü, oğlu Rıza Tosun'un ise yaşadığı belirlendi. Ambulansa alınan Rıza Tosun, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Tosun ailesinin evinde incelemelerde bulundu. Sevdiye Tosun'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNESİNİ KABLOYLA BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Hastanede tedavisi süren Rıza Tosun'un polis ekiplerine verdiği ilk ifadede, 5 ay önce işten çıktığı için psikolojisinin bozuk olduğunu, annesi Sevdiye Tosun'u kabloyla boğarak öldürdüğünü, olayın ardından ise ilk önce ilaç içtiğini, daha sonrada bileklerini ve boynunu keserek intihar girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi.