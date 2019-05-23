İTÜ Rektörlüğü Maçka ve Gümüşsuyu binaları satılıyor mu?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü, üniversiteye ait tarihi Maçka ve Gümüşsuyu binalarının satılacağına dair İstanbul Mimarlar Odası ÇED Danışma Sekreteri Mücella Yapıcı tarafından dile getirilen iddiayı yazılı bir açıklamayla yalanladı.

İTÜ Rektörlüğü imzasıyla, üniversitenin web sayfasından yayınlanan yazıda “Üniversitemizle ilgili sosyal medyada yer alan asılsız iddialar nedeniyle kamuoyu açıklaması yapılması ihtiyacı oluşmuştur” denilerek şöyle devam edildi:

Tarihi binalarımız 250. yılını kutlamaya hazırlanan Üniversitemizin en önemli simgelerindendir. Taşkışla, Gümüşsuyu Kışlası, Maçka Silahhanesi ve Eski Karakol Binası ile Tuzla Tahaffuzhanesi’nin olmadığı bir İTÜ düşünülemez. Bu ruhla ve sahiplenme duygusuyla tarihi binalarımızın restorasyon çalışmaları ve süreçleri titizlikle yürütülmektedir.

İTÜ Taşkışla Binamızın en son restorasyonu 2009-2018 yılları arasında tamamlanmış olup Maçka tarihi binamızın restorasyon çalışmaları 2019 yılında 35 milyon TL’lik bir bütçeyle başlamıştır. Bir sonraki adım olarak restorasyon projesi tamamlanmış olan Gümüşsuyu tarihi binamızdaki çalışmalara başlanacaktır. Ülkemizin inşasındaki öncü rolüyle, bu alanda yetiştirdiği mimar ve mühendisleriyle anılan İTÜ ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan asılsız iddialara itibar edilmemesini saygıyla duyururuz.

Mimar Mücella Yapıcı da bu açıklamanın ardından yeni bir paylaşımda bulundu. Yapıcı, “İTÜ Rektörlüğü ‘Taşkışla, Gümüşsuyu Kışlası, Maçka Silahhanesi ve Eski Karakol Binası ile Tuzla Tahaffuzhanesi’nin olmadığı bir İTÜ düşünülemez’ şeklinde bir açıklama yaptı. Teşekkür eder, kültür varlığımız olan İTÜ için takipte olacağımızı bildiririz” dedi.