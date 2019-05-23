Minik Elif Nur ilaçlama aracı kurbanı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Yenidoğan Mahallesi Didenur Sokak'ta 5 yaşındaki Elif Nur Reçber, evinin önündeki sokakta oyun oynadığı sırada belediyeye ait ilaçlama aracı çocuğa çarptı.

Yaşanan olayı gören mahalle sakinleri durumu ambulans ve polis ekiplerine bildirdi. Küçük kız, olay yerine gelen ambulansla Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlaçlama aracının sürücüsü ise Yenidoğan Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

Belediyeye ait ilaçlama aracı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayı gören bir mahalle sakini, "Çocuk muhtemelen iki arabanın arasından çıktı" diye konuştu. Elif Nur'un amcası Adem Reçber ise, "Sokaklarda hız limitini aşan, dikkatsiz sürücüler var. Canımız yandı başkalarının canı yanmasın. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz“ diye konuştu.

Minik Elif Nur'un cenazesi Taşdelen Hacı Yusuf Cebir Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından Valide Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.