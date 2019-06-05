Osmangazi Köprüsü boş kaldı

Ramazan bayramı tatilini değerlendiren vatandaşlar İstanbul’dan çıkmaya devam ediyor. Şehir içinde trafik yoğunluğu azalırken şehrin çıkış noktalarında ise kısmen yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatiline giderken körfezi geçmesi gereken vatandaşların ilk tercihi ise arabalı vapurlar oldu. Eskihisar vapur iskelesinde uzun kuyruklar gözlendi. Osmangazi Köprüsü ise vatandaşların ikinci tercihi oldu. Eskihisar’da yaşanan bu yoğunlukta Osmangazi Köprüsü’nün 103 TL’lik ücretinin etkili olduğu düşünülüyor. Vapurlarda otomobille geçişin fiyatı ise 55 TL. Hal böyle olunca da vatandaşlar daha hesaplı olan arabalı vapurları tercih ediyor.

GÜNLÜK 40 BİN ARAÇ GARANTİSİ VAR

İşletmesi özel şirkette olan Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu geçiş ücretleri, 2019 yılının ilk gününde artırıldı. Geçen yıl 71,75 TL olan otomobil geçiş ücreti, 2019 yılının ilk sabahı 103,05 TL’ye çıktı. Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyol geçiş ücretleri de zamlandı. Daha önce 5,5 TL olan Altınova- Orhangazi arası 11,5 TL, 7,40 TL olan Gemlik- Bursa arası 15,65 TL´ye yükseltildi. Osmangazi Köprüsü’nde günlük 40 bin araç garantisi verilmiş durumda.

Kaynak: Sözcü