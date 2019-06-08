Taciz iddiası ortalığı karıştırdı!

Olay Trabzon’un en işlek caddelerinden Uzunsokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre genç bir kadın, yolda yürüdüğü sırada fiziki tacize uğradığını belirtmesinin ardından çevrede bulunan yurttaşlar olaya dahil olunca bir anda kalabalık arttı.

Tacizde bulunduğu iddia edilen şahsı yakalayan yurttaşlar durumu polise bildirirken bu sırada öfkelenen bazı yurttaşlar şahsı tekme tokat darp etme görüntüleri cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri öfkeli kalabalığın elinden şahsı güçlükle alırken kızgın kalabalığı biber gazı kullanarak dağıtabildiği öğrenildi.

Polis merkezine götürülen şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.