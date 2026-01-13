Libya heyetinin öldüğü uçak kazası soruşturmasında yeni gelişme: Hostes gözaltına alındı

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin soruşturmada dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Gazeteci Tolga Şardan’ın T24’te yayımlanan “Büyüteç” köşesindeki yazısında aktardığı bilgilere göre, Haymana yakınlarında düşen jeti Türkiye’ye getiren uçuş ekibinde yer alan bir hostes gözaltına alındı.

Şardan’ın aktardığına göre, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) girişimleri sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, hostes kaldığı otelde gözaltına alındı ve Ankara Emniyeti’ne götürüldü. Hostesin, Terörle Mücadele Şubesi’nde sorgulandığı belirtildi.

İLK SORGUDA SOMUT BULGUYA ULAŞILAMADI

Soruşturma kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Güney Kıbrıs Rum Kesimi vatandaşı olduğu ifade edilen hostesin sorgusunda ilk aşamada “elle tutulur” bir bilgiye ulaşılamadı. Ancak güvenlik birimlerinin, hostesin olası bağlantılarını araştırmayı sürdürdüğü kaydedildi. Gözaltı sürecinin hassasiyet nedeniyle gizlilik içinde yürütüldüğü belirtildi.

KARA KUTU İNGİLTERE’DE İNCELENECEK

Öte yandan kaza sonrası başlatılan teknik ve adli soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Millî Savunma Bakanlığı, uçağın kara kutusunun inceleme için İngiltere’ye gönderileceğini açıklamıştı. Adli soruşturma ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.