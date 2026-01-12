Donald Trump, kendisini ‘Venezuela'nın Geçici Başkanı’ olarak gösteren fotoğraf paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini ‘Venezuela'nın Geçici Başkanı’ olarak nitelendiren bir görsel yayınladı.

Böylece Donald Trump, Ocak 2026 itibarıyla Venezuela'nın fiili liderliğini üstlendiğini ilan etti.

ABD güçleri, 3 Ocak'ta Venezuela'ya saldırı düzenleyerek Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i kaçırıp New York’a getirmişti.

Maduro'nun kaçırılmasının ardından ise başkan yardımcısı Delcy Rodriguez geçici başkan olarak yemin edip göreve gelmişti.