Otomobil TIR'ın altında kaldı: 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Söğütlü Mahallesi, Karadeniz Sahil yolunda meydana geldi. Trabzon'dan Giresun'a giden sürücüsünün ismi öğrenilmeyen yabancı plakalı TIR, önünde giden Mustafa Kurt yönetimindeki 52 DR 482 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, önündeki TIR'ın dorsesinin altına girdi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 8 Haziran 2019 Cumartesi, 16:35

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen Gürcistan plakalı tır, Mustafa Kurt'un (29) kullandığı 52 DR 482 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önünde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 53 EK 261 plakalı tırın altına girdi.

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Mustafa ile Ece (28) ve 3 aylık olduğu öğrenilen Sare Kurt, Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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