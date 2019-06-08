Veysel Güney’in akıbeti soruldu

İçişleri Bakanlığı’nın yasaklaması nedeniyle 41 haftadır Galatasaray Lisesi önünde açıklama yapamayan Cumartesi Anneleri, bu haftaki eylemlerini de İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nin bulunduğu Çukurluçeşme Sokak’ta yaptı. Ellerinde karanfiller ve kaybedilen yakınlarının fotoğraflarını taşıyan Cumartesi Anneleri’ne HDP milletvekili Oya Ersoy ve ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi Alper Taş da destek verdi. Haftanın basın açıklamasını kayıp yakını Serpil Taşkaya okudu. “AKP iktidarının yürüttüğü politikalar sonucunda Türkiye, derin bir hukuk ve demokrasi krizi yaşıyor” diyen Taşkaya, Türkiye’de iktidarlar değişse bile toplumsal travmalara yol açan yaygın insan hakları ihlalleri ve cezasızlığın devam ettiğini söyledi. Taşkaya, “Bu hafta iktidardan iktidara devreden bir hukuksuzluk, kuşaktan kuşağa devam eden bir mücadele dosyası ile kamuoyunun karşısındayız. Bugün Veysel Güney’i unutmadık diyerek buluştuk. Devleti yönetenleri 12 Eylül’ün suçlarını ve suçlularını korumaktan vazgeçerek Veysel Güney’in 38 yıldır gizlenen mezar yerinin tespit edilmesi için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz. Oğluna kavuşmaya ömrü yetmeyen Zeynep Güney’in bıraktığı yerden Veysel’i arama ve faillerini tarihin lanetliler sayfasına kaydetme mücadelemizi sürdüreceğiz. Kayıplarımızdan ve Galatasaray’dan vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

Öte yandan, İHD İstanbul Şubesi önünde toplanan hasta tutuklu ve hükümlü yakınları 376. F oturmasında hasta tutuklu Orhan Eroğlu’nun durumuna dikkat çekerek serbest bırakılmasını istedi.