Ekrem İmamoğlu'ndan Aybüke Yalçın paylaşımı

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2 yıl önce bugün PKK'li teröristler tarafından şehit edilen Müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 9 Haziran 2019 Pazar, 21:27

[Haber görseli]Müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2 yıl önce bugün PKK'li teröristler tarafından şehit edilmişti.

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın hakkında Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ekrem İmamoğlu, ''Hayatının baharında PKK’lı teröristlerce şehit edilmişti #AybükeYalçın... Bugün, evlatlarımızı emanet ettiğimiz gündüz çocuk bakımevinde aziz hatırasını yaşatıyoruz. Aybüke öğretmeni ve yitirdiğimiz tüm eğitim şehitlerini rahmetle anıyorum.'' ifadelerini kullandı.

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