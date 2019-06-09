Ekrem İmamoğlu'ndan Aybüke Yalçın paylaşımı

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Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2 yıl önce bugün PKK'li teröristler tarafından şehit edilen Müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Hayatının baharında PKK’lı teröristlerce şehit edilmişti #AybükeYalçın ... Bugün, evlatlarımızı emanet ettiğimiz gündüz çocuk bakımevinde aziz hatırasını yaşatıyoruz. Aybüke öğretmeni ve yitirdiğimiz tüm eğitim şehitlerini rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/ZI9jHg059k

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın hakkında Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ekrem İmamoğlu, ''Hayatının baharında PKK’lı teröristlerce şehit edilmişti #AybükeYalçın... Bugün, evlatlarımızı emanet ettiğimiz gündüz çocuk bakımevinde aziz hatırasını yaşatıyoruz. Aybüke öğretmeni ve yitirdiğimiz tüm eğitim şehitlerini rahmetle anıyorum.'' ifadelerini kullandı.

Müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2 yıl önce bugün PKK'li teröristler tarafından şehit edilmişti.

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