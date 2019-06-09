Ekrem İmamoğlu'ndan Aybüke Yalçın paylaşımı

Müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2 yıl önce bugün PKK'li teröristler tarafından şehit edilmişti.
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın hakkında Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ekrem İmamoğlu, ''Hayatının baharında PKK’lı teröristlerce şehit edilmişti #AybükeYalçın... Bugün, evlatlarımızı emanet ettiğimiz gündüz çocuk bakımevinde aziz hatırasını yaşatıyoruz. Aybüke öğretmeni ve yitirdiğimiz tüm eğitim şehitlerini rahmetle anıyorum.'' ifadelerini kullandı.
Hayatının baharında PKK’lı teröristlerce şehit edilmişti #AybükeYalçın...— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 9, 2019
Bugün, evlatlarımızı emanet ettiğimiz gündüz çocuk bakımevinde aziz hatırasını yaşatıyoruz. Aybüke öğretmeni ve yitirdiğimiz tüm eğitim şehitlerini rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/ZI9jHg059k