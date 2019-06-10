ABD'de CNN Türk protestosu

Amerika’da yaşayan bir grup Türk Washington, New York ve Atlanta’da bir araya gelerek, CNN Türk’ü taraflı haberleri nedeniyle protesto etti. CHP ABD Temsilciliği tarafından organize edilen protestoda merkezi Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan CNN’e, CNN Türk yönetiminden kurumun isim hakkının alınması için çağrıda bulunuldu.

Amerika’nın Sesi’nden Burcu Gündoğan’ın haberine göre; 9 Haziran Pazar günü Beyaz Saray önünde düzenlenen gösteride protestonun amacı CHP ABD Temsilciliği Seçim Koordinatörü Mert Arıkan’ın okuduğu basın bildirisiyle aktarıldı.

Seçim çalışmaları nedeniyle Türkiye’de bulunan CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan’ın imzasıyla paylaşılan bildiride CNN Türk’ün ‘yanlış haber yayınlamayı kasten bir alışkanlık haline getirdiği ve özellikle son yıllarda Türkiye’de yaşanan önemli gelişmeleri görmezden geldiği’ ileri sürüldü.

Bildiride şu ifadeler yer aldı: “CNN Türk Erdoğan’ın AKP iktidarının sözcüsü gibi hareket etmekte ve Türkiye’deki muhalif partilerle ilgili kasten yanlış propaganda yaymakta.”

Gösteriye katılan protestocular CNN Türk’e yönelik mesajlarını ‘Seçimleri manipüle etmeyi bırakın’, ‘Direktör Bora Bayraktar istifa etmeli’, ‘Sansürü bırakıp yayın yapın’ ve ‘Kukla olmaktan vazgeçin’ gibi sloganlar yazılı pankartlarla iletti. Grup ayrıca ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganıyla İstanbul Büyükşehir Başkan adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu’na da desteklerini iletti.

VOA Türkçe’ye konuşan Arıkan, Mart ayında CHP ABD Temsilciliği’nce CNN’e gönderilen iki çağrı mektubuna değinerek, CNN Türk’ün yayın politikalarıyla ilgili kaygı ve şikayetlerini daha önce de CNN’e bildirdiklerini hatırlattı. Arıkan, CNN Türk’ün aynı politikaları devam ettirmesi nedeniyle protesto düzenleme kararı aldıklarını belirtti.

CHP New York temsilcisi Suat Günderen, yaptığı açıklamada, “Bugün, CNN Türk'ün yapmış olduğu yanlı ve manipülatif haber ve programlarından dolayı, eş zamanlı olarak, Washington DC.,New York ve Atlanta’da CHP olarak protesto ettik. CNN Türk, İstanbul Büyükşehir seçimlerinde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile yapılan programda İmamoğlu’nun projelerini anlatmasına ve açıklamasına fırsat vermeyerek, iktidar yanlısı bir tutum sergilemiş, İmamoğlu’nun programını zamanından önce kesmiştir. CNN Türk bu tutumundan dolayı taraflı davranarak, basının yansız ve tarafsız haber yaparak seçmenlerin adayların projelerine göre değerlendirilmesi sürecine etki etmeye çalışarak evrensel yayın ilkelerini hiçe saymıştır. CNN Türk yayın kuruluşunu bu tutumundan dolayı eş zamanlı protesto ederek genel yayın ilkeleri çerçevesinde haber yapmasını dileriz. Basının görevinin suni haberler üretmek değil, yansız ve tarafsız olarak haber vererek seçimi kamuoyunun vicdanına bırakması olduğunu değerlendiriyoruz” dedi​.

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan’ın Mart ayında CNN’e ilettiği söz konusu mesajda CNN Türk’ün, ismini taşıdığı CNN’in tarafsız yayıncılık ilkelerine aykırı hareket ettiği belirtilmişti. CNN’den alınan yanıtta, bu iddialar çerçevesinde bir takip süreci başlatılacağının ve Türkiye’ye CNN Türk’te çalışanların ilkeli ve uygun gazetecilik ilkeleriyle ilgili bir eğitime tabi tutulacağının söylendiği belirtiliyor.