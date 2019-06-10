Uğur Dündar’dan İsmail Küçükkaya hakkında ilk yorum

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın ortak yayınının detaylar belli oldu. Daha önce ismi geçen Uğur Dündar, İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünü sosyal medya hesabından yorumladı.

AKP’li Mahir Ünal ve CHP’li Engin Altay, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasında yapılması planlanan ortak yayınla ilgili açıklama yaptı.

İki tarafın da imzaladığı protokole göre; tarihi yayın 16 Haziran Pazar günü saat 21:00’da Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde yapılacak. Programın moderatörlüğünü ise gazeteci İsmail Küçükkaya yapacak.

Daha önce program için kendisine teklif götürülen Uğur Dündar, İsmail Küçükkaya’yı twitter hesabından kutladı. Dündar, “Tarihi açık oturumda moderatörlük görevini üstlenecek olan @KucukkayaIsmail kardeşimi kutluyor, E.İmamoğlu-B.Yıldırım buluşmasının demokrasimiz için güzel gelişmelerin başlangıcı olmasını diliyorum.” notunu paylaştı.