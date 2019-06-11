Rize'den AKP'ye Pontus tepkisi

AKP'li isimlerin Ekrem İmamoğlu hakkında Trabzonlu olması nedeniyle "Pontus" imasında bulunmasının yankıları devam ediyor.

Çaykur Rizespor'un taraftar sayfası AKP'nin bu söylemlerine tepki gösterdi.

Yapılan paylaşımda, "Şehrimizin de içerisinde bulunduğu bölgenin bazı kişiler tarafından, 'Lazistan' veya 'Pontus' şeklinde anılması bizlerin nazarında hiçbir şey ifade etmemektedir" denirken, "Bizler ırk veya anadil farklılıklarını bir kenara bırakarak TÜRKLÜK kimliği altında toplanmış bir milletiz" diye belirtildi.

Paylaşımda, "Karadeniz insanını ötekileştirme amacı taşıyan bu söylemleri kınıyoruz!" ifadesine yer verilirken, "Biz TÜRK MİLLETİnin fertleriyiz, Devletimiz TÜRKİYE CUMHURİYETİ, Dilimiz TÜRKÇE, Bayrağımız Ay Yıldızlı Al Bayrak TÜRK BAYRAĞIdır! Biz Hep Birlikte TÜRKİYE'yiz!" diye belirtildi.