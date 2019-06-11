İper ile 5 eski Cumhuriyet yazar ve yöneticisine ailelerinden ziyaret

Cumhuriyet davasında, istinaf mahkemesinin cezaları onamasının ardından, 5 yılın altında ceza alan 5 eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve yönetici ile gazetemiz muhasebe servisi çalışanı Emre İper 25 Nisan’da yeniden cezaevine girdi.



Aileleri dün, Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Hakan Kara, Musa Kart, Güray Öz, Önder Çelik, Emre İper ve Mustafa Kemal Güngör’ü ziyaret etti. Hakan Kara’nın eşi Sinem User Kara ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Bu görüşün cezaevindeki son görüşümüz olmasını bekliyoruz” dedi. Kara, “Hukuksuz bir tutuklama süreci ile başlayıp, siyasi ve keyfi bir mahkûmiyet kararı ile sonuçlanan Cumhuriyet Davası Türk hukuk sisteminde adeta bir utanç davasıdır” ifadesini kullandı. Meclis’ten çıkacak yasa maddesi ile eşlerinin özgürlüklerine kavuşmasını beklediklerini söyleyen Kara, “Kamu vicdanını yaralayan bu hukuksuzluğun sona ermesi, toplumun Türk adaletine olan yara almış inancını tekrar iyileştirmesi açısından da son derece önemlidir” diye konuştu. l Haber Merkezi