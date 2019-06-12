YHT hattında ihmal !

Söğütlüçeşme durağındaki trenin içinde yolcu bulunmadığı belirtilirken, kablonun daha önce dört kere daha koptuğu öğrenildi. 2018’de 9 kişinin öldüğü 86 kişinin yaralandığı yüksek hızlı tren faciasının soruşturması devam ederken Ankara-İstanbul hattında yaşanan bu olay, 'Hatların denetiminde ihmal mi yaşanıyor?'sorusunu akıllara getirdi.