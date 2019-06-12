Gelin adayı Hanife başörtüsünü çıkardı!

Bir döneme damga vuran evlilik programlarında adını duyuran ve sonrasında bir benzin istasyonunda pompa görevlisi olarak işe başlayan gelin adayı Hanife Gürdal, başını açtı. Gürdal, bu kararını yeni açtığı Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

Gelin adayı, bu radikal kararından sonra binlerce takipçisi bulunan ve kazancının bir kısmını elde ettiği Instagram hesabını kapattı.

Sevgi Akiska, Instagram hesabından Hanife'nin başı açık çekilen fotoğraflarını "Kimse üzerine gelemez herkes hayatına baksın" notuyla paylaşarak destek verdi.

Hanife'nin bazı takipçileri ise "Dikkat çekmek için kapanmış daha fazla dikkat çekmek için açılmış" derken bazıları ise "Zaten açıktı, kafa kapamayla kapalı olunmuyor özünü bulmuş" yorumlarında bulundu.