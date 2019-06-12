Cem Uzan’dan Erdoğan’a mesaj

Fransa'da yaşayan iş insanı ve eski siyasetçi Cem Uzan, Berke Barajı’na el konulmasının 16’ncı yılı nedeniyle açıklamada bulundu.

Berke Barajı’nın Türkiye’nin en büyük özel sektör barajı olduğunu altını çizen Cem Uzan, “Türkiye’ye olan inancın bir simgesidir. Bu dev eseri vatanımıza kazandırdığımız için ben ve ailem ilelebet gurur duyacaktır. Bugün 16 yıl sonra ailemin mağduriyeti halen devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenen Cem Uzan, “Muhterem Cumhurbaşkanım ve saygı değer devlet büyüklerim, sizlerden istirhamım hakkaniyet ile bu mağduriyetin giderilmesidir. Bu haksızlığın giderilmesini ve mağdur edilen her bireyin haklarına kavuşmasını yüce Allah’tan niyaz ederim” dedi. (Odatv)