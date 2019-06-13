Belediye çalışanları Binali Yıldırım için seferber edildi

İstanbul’da ilçe belediye personelleri de AKP’nin seçim propagandası için seferber edildi.

Şile’de seçim çalışması yürüten CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şile Belediyesi çalışanlarının Binali Yıldırım’ın seçim broşürlerini AKP Şile İlçe Başkanlığı binasına taşıdığı sırada görüntüledi.

CHP’li Tanal’ın çektiği görüntülerde, 2 belediye işçisi, AKP ilçe binası önünde yere saçılan broşürleri toplayıp kolilere istiflerken görülüyor.

AKP’li Şile Belediyesi işçileri, Tanal’ın “Belediye çalışanı olarak niye Ak Parti’nin seçim malzemelerini düzeltip dağıtmaya çalışıyorsunuz? Kim görev verdi size, belediye başkanlığı mı?” sorularını yanıtsız bıraktı.