Belediye çalışanları Binali Yıldırım için seferber edildi

Şile’de seçim çalışması yürüten CHP’li Mahmut Tanal, AKP Şile İlçe Başkanlığı binasına Binali Yıldırım’ın propaganda broşürlerini taşıyan Şile Belediyesi personelini görüntüledi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe, 12:46

[Haber görseli]

İstanbul’da ilçe belediye personelleri de AKP’nin seçim propagandası için seferber edildi.

Şile’de seçim çalışması yürüten CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şile Belediyesi çalışanlarının Binali Yıldırım’ın seçim broşürlerini AKP Şile İlçe Başkanlığı binasına taşıdığı sırada görüntüledi.

CHP’li Tanal’ın çektiği görüntülerde, 2 belediye işçisi, AKP ilçe binası önünde yere saçılan broşürleri toplayıp kolilere istiflerken görülüyor.

AKP’li Şile Belediyesi işçileri, Tanal’ın “Belediye çalışanı olarak niye Ak Parti’nin seçim malzemelerini düzeltip dağıtmaya çalışıyorsunuz? Kim görev verdi size, belediye başkanlığı mı?” sorularını yanıtsız bıraktı.

A+ A-

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Binali Yıldırım, Mahmut Tanal