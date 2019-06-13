“Rüzgâr esmeden deniz kıpırdamaz” sloganıyla yola çıkan Yeni Deniz Mecmuası, 14. sayısında Turgut Uyar’ın Denizi Anlatıyor ve Pablo Neruda’nın Anımsarım Denizi adlı şiiriyle okuru selamlıyor!

Denizin ve denizcilerin gerçeklerini, siyasetten ekonomiye, tarihten sanata, ulusal güvenlik stratejilerinden coğrafyaya açılan yelpazede yansıtmayı amaçlayan dergi, yeni sayısında da birbirinden özel dosyaları meraklılarına sunuyor.

Geçen yılın Kasım ayında Antalya kıyılarında bulunan dünyanın en eski batığının ortaya çıkarılmasında büyük emekleri olan Doç. Dr. Hakan Öniz, Yeni Deniz Mecmuası için bu batığın dünya açısından önemini anlatan bir yazı kaleme aldı. Türkiye’de ve dünyada büyük yankı uyandıran “Mavi Vatanımızın Göbeklitepesi” başlığındaki bu yazı aynı zamanda 14. sayının kapak dosyasını oluşturuyor.

Yeni Deniz Mecmuası’nın bu sayısında ayrıca Kuvayı Milliye’nin 100. yıldönümünü kutladığımız şu günlerde meraklılarını Kuvayı Milliye gemileriyle de tanıştırıyor.

Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu Hükümeti’nin kontrolü altındaki Karadeniz limanlarına büyük zorluklar altında cephane taşıyan Kuvayı Milliye gemilerinin öyküsünü Ali Bozoğlu’nun kaleminden okuyacaksınız.

Emin Nedret İşli de kaleme aldığı “Şirket-i Hayriye Vapurları ve Boğaziçi” başlıklı yazıyla sizleri Boğaziçi gezisine çıkarıyor.

Sayfalarını çevirdikçe püfür püfür esen bir deniz kültürü rüzgârıyla karşılaşacağınız 14. sayıda yer alan diğer konu başlıkları ise şöyle:

Gemi Seyahatleri ve Faik Sabri Duran’ın Gemileri – Murat Koraltürk

Sinarite Dair- Evren Ertür

Neşe Kampı- Dehani Evren

Kağnı Donanması ve İnebolu Ruhu- Cem Gürdeniz

Midye Muhabbetine Buyurunuz- Artun Ünsal

Kabotaj ve Yelkenli Tekneler – Sait Keresteci

Bir Denizci Destanı: Cem Aziz Çakmak- Çağdaş Bayraktar

Halikarnas Balıkçısı- Haydar Ergülen

Bir Başka 19 Mayıs- Nihat Taner

Atalarımızın Kurdukları Dil Köprüsü – Derya Şerif Yarkın

Bir Osmanlı Gemisinin Uzak ve Uzun Seferi – Ömer Bozkurt

Harpoon Güdümlü Mermisi- Murat Açmuz

Émile Zola ve Yaşama Sevinci- Mehmet Emin Özcan

Hıçkırıklarımızdaki Deniz Harp Okulu- Alp Kırıkkanat

Hedefe- Ali İbrahim Kontaytekin