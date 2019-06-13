Celp dönemi değişiyor

Askerlik yasa önerisiyle ilgili parti içindeki tartışmalar ve eleştiriler nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gece milletvekilleriyle toplantı yaptı.

Milletvekilleri öneriye yönelik kaygı ve eleştirilerini dile getirirken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eleştirilere ve sorulara yanıt verdi. Önerinin zamanlaması ve erken terhisler nedeniyle KKTC ve sınır birliklerinde ortaya çıkacak asker açığının sıkıntı yaratacağını düşünen eski Milli Savunma Bakanı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, benzer eleştiri ve kaygılarını yineledi. İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da, 1000 Avro olan dövizli askerlik ücretinin bedelli askerlikle eşitlenerek yükseltilmesini eleştirerek, bu durumun yurtdışındaki Türklerin vatandaşlıktan çıkmasına yol açacağına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu eleştiri üzerine “5000 Avro işi uygun görüldüyse 5 bin Avro olarak devam edilsin” diyerek hükmün korunmasını istedi. Akar da, döviz kurunun düşmesiyle bu miktarın da düşebileceğini kaydetti.

‘Her ay asker alınacak’

Terhislerle ilgili eleştirilere yanıt veren Bakan Akar, herhangi bir sıkıntı olmaması ve birliklerde asker açığı yaşanmaması için yılda 4 kez 3’er aylık celplerle yapılan asker alım sisteminde değişikliğe gidileceğini, yılın 12 ayında da celp olacağını ve her ay asker alımı yapılacağını açıkladı. Sistem değişikliği nedeniyle sınır birlikleri ve KKTC’de bir sıkıntı yaşanmayacağını kaydeden Akar, yasa önerisiyle getirilen düzenlemelerle profesyonel personel sayısının yüzde 46’dan yüzde 55’e kadar çıkacağını belirtti. Kuvvet komutanlarının yeni sistemden rahatsız oldukları yönündeki iddiaları yalanlayan Akar, Cumhurbaşkanı’na özel muafiyet getiren 45. maddeyle ilgili muhalefetin eleştirilerine de mevcut yasada aynı düzenlemenin yer aldığını söyledi.