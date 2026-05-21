Son dakika... Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu dalgası: Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz, Mirgün Cabas, Feyza Civelek, Onur Tuna...

21.05.2026 08:03:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, aralarında şarkıcı Mabel Matiz, oyuncu Onur Tuna ve Feyza Civelek'in olduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.
Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında yeni bir operasyon daha yapıldı. Operasyon kapsamında aralarında şarkıcı Mabel Matiz, Serenay Sarıkaya, Onur Tuna ve Feyza Civelek ile gazeteci Mirgün Cabas'ın da olduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER 

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

▪️ Serenay Sarıkaya

▪️ Berkay Şahin

▪️ Tan Taşcı

▪️ Yağmur Ünal

▪️ Mirgün Sırrı Cabas

▪️ Hakan Aydın / Blok3

▪️ Mabel Matiz / Fatih Karaca

▪️ Feyza Civelek

▪️ Niran Ünsal

▪️ Volkan Bahçekapalı

▪️ Onur Tuna

▪️ Osman Haktan Canevi

▪️ Aslıhan Turanlı

▪️ Eren Kesimer

▪️ Kübra İmren Siyahdemir

▪️ Mehmet Rahşan

▪️ Cansu Tekin

▪️ Özgür Deniz Cellat

▪️ Yasemin İkbal

▪️ Tarık Tunca Bakır

▪️ Hanzede Gürkanlar

▪️ Aycan Yağcı

▪️ Tuğçe Postoğlu

▪️ Eda Dora

▪️ Semiha Bezek

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler ise, şu şekilde:

▪️ Mabel Matiz / Fatih Karaca

▪️ Feyza Civelek

▪️ Volkan Bahçekapalı

▪️ Onur Tuna

▪️Berkay Şahin

▪️ Osman Haktan Canevi

▪️ Aslıhan Turanlı

▪️ Kübra İmren Siyahdemir

▪️ Mehmet Rahşan

▪️ Cansu Tekin

▪️ Özgür Deniz Cellat

▪️ Tarık Tunca Bakır

▪️ Aycan Yağcı

▪️ Tuğçe Postoğlu

▪️ Eda Dora

▪️Hanzade Gürkanlar

▪️Yasemin ikbal

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bakırköy  Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakırköy  Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen  soruşturma dosyasına kapsamında gelen ihbar, incelenen dijital mataryeller  ve elde edilen bilgiler neticesinde kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu  tespit edilmiş ve operasyon yapılması talimatı alınmıştır. 

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21.05.2026 Perşembe günü saat:07:00’dan itibaren İstanbul ili Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde (24) ve Muğla ilinde (1) adres olmak üzere (25) adreste (25) şüpheliye yönelik olarak arama ve gözaltı faaliyeti icra edilmiştir."

'Mabel Matiz'in yargılandığı davada yeni gelişme: Bakanlığın talebi kabul edildi, dava ertelendi! Şarkıcı Mabel Matiz hakkında “müstehcenlik” suçlamasıyla açılan davada Aile Bakanlığı’nın katılma talebi kabul edildi. Savcının izinde olması nedeniyle duruşma 30 Nisan’a ertelendi.
Mabel Matiz, şarkısı nedeniyle hakim karşısına çıktı: O sözler Aile Bakanlığı'na sorulacak! “Perperişan” şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen ünlü şarkıcı Mabel Matiz bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Matiz, hakimin “Bu şarkı bir erkeğe mi yazıldı?” şeklindeki sorusuna, “Bu soruyu üzücü ve kalp kırıcı buluyorum. Şarkılarımı herkes herkes için söyleyebilir” diye yanıt verdi. Mahkeme, şarkı sözlerinin müstehcen olup olmadığı ve çocuklar üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi için dosyanın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na gönderilmesine karar verdi. Duruşma 27 Mart’a ertelendi.
Son dakika... Şarkıcı Mabel Matiz hakkında beraat kararı Son dakika haberi... Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, “Perperişan” adlı şarkısının sözlerinde müstehcen ifadeler bulunduğu ve eserin dijital platformlarda yaş sınırı olmaksızın yayımlandığı iddiasıyla açılan davada karar çıktı. Mahkeme, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.