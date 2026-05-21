Son dakika... Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu dalgası: Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz, Mirgün Cabas, Feyza Civelek, Onur Tuna...

Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında yeni bir operasyon daha yapıldı. Operasyon kapsamında aralarında şarkıcı Mabel Matiz, Serenay Sarıkaya, Onur Tuna ve Feyza Civelek ile gazeteci Mirgün Cabas'ın da olduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

▪️ Serenay Sarıkaya

▪️ Berkay Şahin

▪️ Tan Taşcı

▪️ Yağmur Ünal

▪️ Mirgün Sırrı Cabas

▪️ Hakan Aydın / Blok3

▪️ Mabel Matiz / Fatih Karaca

▪️ Feyza Civelek

▪️ Niran Ünsal

▪️ Volkan Bahçekapalı

▪️ Onur Tuna

▪️ Osman Haktan Canevi

▪️ Aslıhan Turanlı

▪️ Eren Kesimer

▪️ Kübra İmren Siyahdemir

▪️ Mehmet Rahşan

▪️ Cansu Tekin

▪️ Özgür Deniz Cellat

▪️ Yasemin İkbal

▪️ Tarık Tunca Bakır

▪️ Hanzede Gürkanlar

▪️ Aycan Yağcı

▪️ Tuğçe Postoğlu

▪️ Eda Dora

▪️ Semiha Bezek

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler ise, şu şekilde:

▪️ Mabel Matiz / Fatih Karaca

▪️ Feyza Civelek

▪️ Volkan Bahçekapalı

▪️ Onur Tuna

▪️Berkay Şahin

▪️ Osman Haktan Canevi

▪️ Aslıhan Turanlı

▪️ Kübra İmren Siyahdemir

▪️ Mehmet Rahşan

▪️ Cansu Tekin

▪️ Özgür Deniz Cellat

▪️ Tarık Tunca Bakır

▪️ Aycan Yağcı

▪️ Tuğçe Postoğlu

▪️ Eda Dora

▪️Hanzade Gürkanlar

▪️Yasemin ikbal

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına kapsamında gelen ihbar, incelenen dijital mataryeller ve elde edilen bilgiler neticesinde kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilmiş ve operasyon yapılması talimatı alınmıştır.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21.05.2026 Perşembe günü saat:07:00’dan itibaren İstanbul ili Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde (24) ve Muğla ilinde (1) adres olmak üzere (25) adreste (25) şüpheliye yönelik olarak arama ve gözaltı faaliyeti icra edilmiştir."