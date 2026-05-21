Piar Araştırma'dan Mayıs 2026 anketi: CHP oy oranını artırdı, AKP ikinci sırada

Vatandaşlara yöneltilen "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar, siyasi arenadaki son durumu gözler önüne serdi.

CHP OY ORANINI ARTIRDI

Anket sonuçlarında en dikkat çeken veri, CHP'nin yükselişi oldu. 2023 Genel Seçimlerine göre oylarını yüzde 10,1 oranında artıran CHP, yüzde 35,4 ile ilk sırada yer aldı.

AKP ise yüzde 31,7 oy oranında kaldı.

İktidar partisinin oylarında, bir önceki genel seçime göre yüzde 3,9'luk bir erime olduğu gözlemlendi.

ÜÇÜNCÜLÜK YARIŞI

Listenin üçüncü sırasında yüzde 8,8 ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bulunurken, onu çok dar bir marjla yüzde 8,6 ile DEM Parti takip etti. Her iki partide de 2023 seçimlerine kıyasla ufak çaplı düşüşler (MHP -yüzde 1,3, DEM -yüzde 0,2) yaşandı.

Anketin en çarpıcı düşüş yaşayan partisi ise İYİ Parti oldu. Oylarında yüzde 4,6'lık bir azalma görülen İYİ Parti, yüzde 5,1 seviyesine geriledi.

ZAFER PARTİSİ VE YRP'DE YÜKSELİŞ İVMESİ

Alt sıralarda yer alan partilerden Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi (YRP) oylarını artıran siyasi oluşumlar oldu. Zafer Partisi oylarını yüzde 1,6 artırarak yüzde 3,8'e, YRP ise yüzde 0,6 artışla yüzde 3,4'e taşıdı. "Diğer" kategorisindeki partilerin toplam oranı ise yüzde 3,2 olarak ölçüldü.