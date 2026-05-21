Piar Araştırma'dan Mayıs 2026 anketi: CHP oy oranını artırdı, AKP ikinci sırada

21.05.2026 09:56:00
Haber Merkezi
Piar Araştırma tarafından gerçekleştirilen "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması Mayıs 2026" sonuçları yayımlandı. Kararsızların dağıtılmasıyla elde edilen verilere göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 2023 genel seçimlerine kıyasla oylarını büyük oranda artırarak birinci parti konumuna yerleşti.
Vatandaşlara yöneltilen "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar, siyasi arenadaki son durumu gözler önüne serdi.

CHP OY ORANINI ARTIRDI

Anket sonuçlarında en dikkat çeken veri, CHP'nin yükselişi oldu. 2023 Genel Seçimlerine göre oylarını yüzde 10,1 oranında artıran CHP, yüzde 35,4 ile ilk sırada yer aldı.

AKP ise yüzde 31,7 oy oranında kaldı.

İktidar partisinin oylarında, bir önceki genel seçime göre yüzde 3,9'luk bir erime olduğu gözlemlendi.

ÜÇÜNCÜLÜK YARIŞI

Listenin üçüncü sırasında yüzde 8,8 ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bulunurken, onu çok dar bir marjla yüzde 8,6 ile DEM Parti takip etti. Her iki partide de 2023 seçimlerine kıyasla ufak çaplı düşüşler (MHP -yüzde 1,3, DEM -yüzde 0,2) yaşandı.

Anketin en çarpıcı düşüş yaşayan partisi ise İYİ Parti oldu. Oylarında yüzde 4,6'lık bir azalma görülen İYİ Parti, yüzde 5,1 seviyesine geriledi.

ZAFER PARTİSİ VE YRP'DE YÜKSELİŞ İVMESİ

Alt sıralarda yer alan partilerden Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi (YRP) oylarını artıran siyasi oluşumlar oldu. Zafer Partisi oylarını yüzde 1,6 artırarak yüzde 3,8'e, YRP ise yüzde 0,6 artışla yüzde 3,4'e taşıdı. "Diğer" kategorisindeki partilerin toplam oranı ise yüzde 3,2 olarak ölçüldü.

Kendinizi ifade ederken ne kadar özgür hissediyorsunuz? Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 'ifade özgürlüğü' vurgulu kararlarına rağmen; dijital sansürler, sokak röportajlarına ve sosyal medya açıklamalarına yönelik soruşturmalar ve dezenformasyon yasası kıskacında bir süreç yaşıyoruz. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) verileri ve raporlar, Türkiye'de otosansürün tarihin en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çekiyor. Peki, siz bu tablonun neresindesiniz?
Son ankette Erdoğan'ı düşündürecek sonuç: Yurttaşların yüzde 70'i 'Türkiye kötüye gidiyor' dedi, AKP'lilerin oranı dikkat çekti! GÜNDEMAR'ın son anketi, yurttaşların büyük bölümünün Türkiye'de demokrasinin işlemediğini ve ülkenin kötüye gittiğini düşündüğünü ortaya koydu. Araştırmada, yargıya güvensizlik ve otoriterleşme endişesi öne çıkarken, iktidarın ekonomi ve hukuk politikalarına yönelik toplumsal memnuniyetsizliğin derinleştiği görüldü. İşte son anket...
Ank-Ar Araştırma'nın yeni anket sonuçları açıklandı: Türkiye nasıl yönetiliyor? Ank-Ar (Ankara Araştırma ve Danışmanlık) tarafından yapılan son araştırmaya göre, Türkiye'nin yönetimi konusunda seçmen eğilimleri çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 66,6'sı ülkenin kötü yönetildiğini düşünürken, Cumhur İttifakı seçmenindeki hoşnutsuzluk oranlarının yüksekliği dikkat çekti.