İYİ Partili Çıray: Kürt seçmenler şamarı attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Osman Öcalan’ın’ Kırmızı Bülten’le arandığını bilmiyordum’ sözlerine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray’dan tepki geldi. Çıray, “Bu mazeret Sayın Erdoğan’ın kandırılma safhasından bilmiyordum safhasına geçtiği anlamına geliyor. Bu mazereti İstanbul seçiminden önce gösterseydi Ekrem İmamoğlu’yla Binali Yıldırım arasındaki oy farkı 1.5 milyona çıkardı” dedi.

Erdoğan’ın dün akşam Japonya’ya hareket etmeden önce söylediği sözlerle ilgili açıklamalar yapan Çıray, “İçi boş ‘çözüm veya açılım süreci’ AKP hükümetleri tarafından kamuoyuna akan kanın durdurulmasını hedefleyen bir iç barış projesi gibi sunuldu. Bugüne kadar kamuoyuyla açılımın içeriğine ilişkin somut bir önerinin paylaşılamaması, çözümün PKK ve Öcalan ekseninde sağlanabileceğine ilişkin kamuoyu oluşturma çabaları ve en nihayetinde 74 kişinin katili Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkartılması esasen bölücülerin ekmeğine yağ sürmüştür” diyerek Erdoğan’ı eleştirdi.

‘KÜRT SEÇMENLER ŞAMARI ATTI’

Osman Öcalan’ın ekranlara çıkarılmasını ‘oy almaya çalışmak’ olarak değerlendiren Çıray sözlerine şöyle devam etti, “Bir katilin TRT’ye çıkartılarak Kürt seçmenlerin AKP adayına oy vermesini sağlamaya çalışanlar, esasen Kürtlere hakaret etmektedirler. Bu onları kandırılabilir saf insanlar veya ‘terörist’ olarak niteleyen hastalıklı zihniyetin tezahürüdür. Nitekim Kürt seçmenler kendilerine kolaylıkla kandırılabilir saf insanlar veya ‘terörist’ gözüyle bakanlara sandıkta şamarı attılar. Kem sözleri sahiplerine gönderdiler. Birliğimize bütünlüğümüze, demokrasimize zarar verenlere karşı vicdanlarda birleştiler. ‘Vicdan Kardeşliği’ni hep birlikte hayata geçirdik. Ancak Sayın Erdoğan’ın ‘Osman Öcalan’ın Kırmızı Bülten’le arandığını bilmiyordum’ mazereti bundan sonra kendisini hep takip edecek. Çünkü bu tür bir mazeretten daha yıpratıcı kifayetsizlik deklarasyonu olamaz.” (Gazete Duvar)