Cumhuriyet Gazetesi Logo
Uyuşturucu operasyonu… Saadettin Saran’ın evinde arama: İfadeye çağrıldı!

Uyuşturucu operasyonu… Saadettin Saran’ın evinde arama: İfadeye çağrıldı!

19.12.2025 18:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Uyuşturucu operasyonu… Saadettin Saran’ın evinde arama: İfadeye çağrıldı!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Saadettin Saran, uyuşturucu soruşturma kapsamında savcılığa ifadeye çağrıldı. Yurt dışında bulunan Saran’ın dönüşünde polis eşliğinde Çağlayan Adliyesi’ne götürülerek ifadesi alınacak. Hakkında gözaltı kararı bulunmazken, evinde arama yapılıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ı kamuoyunun gündemindeki Habertürk merkezli soruşturmayla ilgili ifadeye çağırdı. Saran’ın evinde arama kararı alındı. Saran’ın yurtdışında olduğu öğrenildi.

Gazeteci Barış Türkoğlu, olayı sormak için Saran’a yakın kaynakları aradığını bildirerek, "Fenerbahçe’nin transfer görüşmeleri Saran’ın yurtdışında olduğunu, ülkeye dönüp ifade vermeye gideceğini söyledi" bilgisini paylaştı.

AYRINTILAR GELİYOR…

İlgili Konular: #uyuşturucu #Sadettin Saran