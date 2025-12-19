Uyuşturucu operasyonu… Saadettin Saran’ın evinde arama: İfadeye çağrıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ı kamuoyunun gündemindeki Habertürk merkezli soruşturmayla ilgili ifadeye çağırdı. Saran’ın evinde arama kararı alındı. Saran’ın yurtdışında olduğu öğrenildi.
Gazeteci Barış Türkoğlu, olayı sormak için Saran’a yakın kaynakları aradığını bildirerek, "Fenerbahçe’nin transfer görüşmeleri Saran’ın yurtdışında olduğunu, ülkeye dönüp ifade vermeye gideceğini söyledi" bilgisini paylaştı.
