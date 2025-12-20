ABD Adalet Bakanlığı Epstein arşivini açtı: Clinton’ın fotoğrafları gündemde

ABD Adalet Bakanlığı, ölen cinsel suçlu Jeffrey Epstein’e ilişkin arşivlerin kamuoyuna açılması sürecini başlattı. Trump yönetimi döneminde belirlenen yasal sürenin dolmasının ardından, Epstein ile bağlantılı soruşturma ve dava dosyalarına ait binlerce belge erişime sunuldu.

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Epstein arşivinin tamamının tek seferde yayımlanmayacağı, belgelerin kademeli olarak kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. İlk etapta binlerce sayfalık dokümanın erişime açıldığı, kalan belgelerin ise teknik ve hukuki incelemelerin ardından yayımlanacağı kaydedildi.

BELGELER RESMİ SİTEDE YAYIMLANDI

Epstein dosyaları, Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden kamuoyunun erişimine açıldı. Yoğun ilgi nedeniyle sitede zaman zaman yavaşlama yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Belgelerin kronolojik ve tematik başlıklar altında sınıflandırıldığı görüldü.

CLİNTON’IN FOTOĞRAFLARI DİKKAT ÇEKTİ

Yayımlanan belgeler arasında yer alan fotoğraflar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Fotoğraflarda, eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın Epstein’in malikanesinde çekildiği belirtilen görüntüler yer aldı. Görsellerden birinde Clinton’ın yüzü sansürlenmiş bir kadınla jakuzide, bir diğerinde ise Epstein’in ortağı Ghislaine Maxwell ile havuzda bulunduğu görüldü.

Adalet Bakanlığı, belge yayımlama sürecinin federal mevzuata uygun şekilde sürdürüleceğini ve kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceğini bildirdi.