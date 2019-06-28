Meral Akşener hakkında açılan FETÖ soruşturmasına gizlilik kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında FETÖ üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlattığı ortaya çıktı. 2016 yılında başlatılan soruşturma dosyası için savcılık Mayıs ayında gizlilik kararı aldırdı.

İfadesine başvurulmadı

Meral Akşener'in de avukatlığını yapan İYİ Parti Seçim İşleri Nukuk ve İnsan hakları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Hasan Seymen, tamamen siyasi olarak gördükleri soruşturma ile ilgili Akşener'in ifadesine başvurulmadığını belirtti. Seymen'in yapığı açıklama şöyle:

"Müvekkilim, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener hakkında 2016 yılında FETÖ soruşturması başlatılmıştır. Asılsız iddialarla dayanaksız bir şekilde ve tümüyle siyasi sebeplerle açılan soruşturma dosyasında, o tarihten bu yana herhangi bir somut delil bulunmadığı adığı gibi, Sayın Meral Akşener'in de ifadesine başvurma ihtiyacı duyulmamıştır.

Tüm kamuoyunun malumu olduğu üzere, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nden sonra gerek müvekkilim Meral Akşener, gerekse müvekkilimin genel başkanı olduğu İYİ Parti hızlı bir yükselişe geçmiş bulunmaktadır. Bu yükselişin sonucunda birçok Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile İl Belediye Başkanlığı milletimizin takdir ve güveni ile Millet İttifakı adaylarına emanet edilmiştir. Son olarak da, müvekkilimin olağanüstü çabaları ve desteği ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi de unutulmaz bir sonuç ile neticelenmiştir.

Bu husus birilerini rahatsız etmiş olacak ki, 2016 tarihli soruşturma tekrar canlandırılarak 28.05.2019 tarihinde "SORUŞTURMA İÇERIĞININ ŞÜPHELI VEYA MÜDAFİİ TARAFINDAN ÖĞRENILMESİ HALİNDE SORUŞTURMANIN AMACININ TEHLIKEYE DÜŞECEĞİ DEĞERLENDİRİLEREK" dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkimizin kısıtlanmasına karar verilmiştir. Bugün yani 28.06.2019 tarihinde bu kısıtlama kararının kaldırılması talebiyle dilekçe vermiş bulunmaktayım. Malumunuz olduğu üzere; Gerek FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması gerekse müvekkilim Sayın Meral AKŞENER'e atılan FETÖ iftirasının ortaya çıkartılması amacıyla bizzat İYİ Parti TBMM Grubu tarafından araştırma önergesi verilmiş; ancak bu önerge iktidar partisi ve MHP oylarıyla reddedilmiştir. Bu soruşturmanın hukuk kuralları çerçevesinde sürdürülmesi ve sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması için elimizden geleni yapacağız. Varsa Savcılık makamının ihtiyaç duyduğu tüm delilleri bizzat teslim edeceğiz. Ayrıca bizleri yargı erkini kullanarak sindirmeye çalışanlara karşı mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz.

Sayın Genel Başkanımızın veremeyeceği hiçbir hesabı yoktur. FETÖ ile yıllarca kol kola olanların bizlere attıkları çamurlar hiçbir şekilde üzerimize yapışmaz. Bunu en iyi bilenler de 3 yıldır sebepsiz yere bekleyen soruşturma dosyasını bugün tekrar raftan indirtenlerdir. Üç yıldır açık olan dosyada toplanamayan hangi delil, 3 yıl sonra kısıtlama kararı verilerek toplanacaktır? Kısıtlama kararının kaldırılarak soruştumanın şeffaf bir şekilde, tüm milletimizin huzurunda yapılmasını istiyoruz. Müvekkilim Meral Akşener Türkiye'nin umududur. Bu umudu kimseye örseletmeyiz. Herkes haddini de hakkını da bilmelidir. Bilmeyenlere bildirmek ise İYİ'lerin görevidir. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum."

“Asıl fatura sana kesilecek”

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Konya’da yaptığı bir konuşmada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener için “Asıl fatura sana kesilecek” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, “İçlerinden biri var güya hanımefendi yurt konseyinin temsilcisi ayın 15’inden sonra Başbakan olacağım dedi. Oldu mu? Şu anda senin iyi günlerin sen Erdoğan’a söylememiş olduğu sözleri söylemiş gibi yaptın, asıl fatura sana kesilecek. Be halkıma nasıl terörist derim? Bu ülkede adalet var gereken hesabı vereceksin dirsek temasında olduğun Bay Kemal vekilliğine güveniyor. Onunla ilgili çalışmaları da avukatlarımla yaptırıyorum. Seçimden sonra bir taraftan parlamento bir taraftan yargıyla işin üzerine gideceğiz, bu seçimi sırf kızgınlıkla sandık hesaplaşmasına döndürmeye çalışanlar şunu aklından çıkarmasın hesap sorulacaktır” demişti.