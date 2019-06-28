Suruç katliamını anlatan belgesele yasak

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şişli Kaymakamlığı’nın “terör örgütü propagandası” iddiasıyla belgeselin yasaklandığını Suruç Aileleri İnisiyatifi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Duyuruda, “Bu akşam İstanbul'da yapacağımız GİTMEK belgeselinin galası Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şişli Kaymakamlığı tarafından izin verilmedi” dendi.

AİLEDEN AÇIKLAMA

Belgeselin Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklanmasının ardından Suruç Aileleri akşam 19.00’da Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nin önünda açıklama yaptı.

İstanbul Tabip Odasından Prof. Osman Küçük Osmanoğlu, 10 Ekim Derneğinden yaşamını yitiren Dicle Deli’nin babası Faik Deli’nin destek verdiği açıklamada “Suruç katliamında parmağı olan suçlular açığa çıkarılmamışken katliamda hayatını kaybedenleri suçlu olarak göstermek bir hukuksuzluk örneğidir. Bizler bu güne kadar karşımıza çıkan hukuksuzluklarla mücadele ederek geldik. Bundan sonra da #SuruçİçinAdalet demeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın ardından belgeselin galası saat 20.30’da Kadıköy’de bulunan Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı’nda (BEKSAV) yapıldı.

Suruç’ta hayatını kaybeden 33 kişinin anısına çekilmişti

20 Temmuz 2015'te Suruç’ta IŞİD saldırısında 33 kişi hayatını kaybetmişti.

Yönetmen Mustafa Emin Büyükcoşkun 33 kişinin anısına çektiği “Gitmek” adlı belgeselin galası 28 Haziran Cuma İstanbul'da yapılacaktı.

Belgesel gösteriminin yönetmen Büyükcoşkun'un katılımıyla Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacağı bildirilmişti.