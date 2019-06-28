Gazetecilere yine ceza

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan gazeteciler suçlamaları reddetti ve “Suçlamaların hepsi gazetecilik faaliyetidir” dediler.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti Hicran Urun, Reyhan Hacıoğlu, İshak Yasul’a, “Terör örgütüne yardım etmek” suçundan 3 yıl 45 gün hapis cezası verdi. Heyet İshak Yasul’a ayrıca, “Terör örgütü propagandası” suçundan da 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Mehmet Ali Çelebi’ye de “Terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla 3 yıl 9 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, Pınar Tarlak, Ramazan Sola ve Mizgin Pendik’in beraatına hükmetti. Gazetenin imtiyaz sahibi İhsan Yaşar ise “Ruhsatsız silah bulundurmak” suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme tutuklu bulunan sanıkların tahliye edilmesine karar verdi.