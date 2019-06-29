Bu pazar da Cumhuriyet Pazar okunur

Gazi Koşusu'nun 93.'sü yarın koşulacak. Neredeyse bir asır önce doğan bir numaralı koşu, elbette Türkiye Cumhuriyeti büyüdükçe, geliştikçe kademe atladı. İlk koşulan Gazi’yi Ulu Önder Atatürk ile İsmet İnönü’nün alkışlarıyla, Ali Muhiddin Hacı Bekir’e ait Neriman kazandı. Arif Kızılyalın, 'Şampiyonun günü'nü yazdı.

Alışıldık güzellik standartlaırında olmadığı için adeta yerden yere vurulan model Öykü Baştaş, mesleğinde dünyaca ünlü bir isim olma yolunda ilerliyor. Deniz Ülkütekin, dünyaca ünlü markaların neden kendisini tercih ettiğini sordu.

“İyi bir okurum bir kere. Okumadan yazılmaz. Kitap üzerine yazmayı, kitap üzerine düşünmeyi severim. Bir gün gelecek, sadece romancı olarak yaşayacağım.” Gamze Akdemir, Enver Aysever ile son kitabı ve yazına dair konuştu.

Yesterday vizyonda, şarıklar öne çıkıyor... Emrah Kolukısa, bu hafta vizyona giren ‘Yesterday’ filmini yazdı. Efsanevi grup The Beatles şarkılarıyla ilerleyen filmde adı duyulmamış genç bir müzisyenin romantik komedi klişelerine de yaslanan fantastik öyküsü anlatılıyor.

Özgen Acar, dünyada benzeri olmayan, Sultan Mahmut’un tören tüfeğinin ABD’nin Baltimore kentindeki Walters Sanat Müzesi’nde sergilenmesini köşesine taşıdı.

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