Mezuniyet töreni öncesi ODTÜ öğrencilerinin evi basıldı



ODTÜ Mezuniyet töreni öncesi sabahın erken saatlerinde evlere baskın yapılarak 4 öğrenci gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrencilerin isimlerinin Meziyet Yıldız, Emrecan Konyalı, Melike Balkan, Fırat Çağlar Karabulut olduğu öğrenildi. ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi'nin eski başkanı Özgür Gür’ün de evinin kapısı polislerce kırılarak arama yapıldı.

Geçen yıl yine ODTÜ’den dört öğrenci ‘Tayyipler Alemi’ pankartı nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan gözaltına alınıp 11 Temmuz’da tutuklanmış, 10 Ağustos’ta ise serbest bırakılmışlardı. Ekim ayında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dört öğrenciyi çaya davet etmiş, öğrenciler de cumhurbaşkanıyla Saray'da görüşmüştü.