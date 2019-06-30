Onur Yürüyüşü’ne yasak

17. Onur Yürüyüşü için dün Taksim’de toplanmak isteyen LGBTİ bireyler polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

Polisin erken saatlerde Taksim Meydanı’na gelerek geniş güvenlik önlemleri aldığı görülürken, sokak girişleri, şerit çekilerek abluka altına alındı. Tüm yasaklara karşın LGBTİ bireyler ve LGBTİ destekçileri “Aşk aşk hürriyet, uzak olsun devlet”, “Biz bu yoldan dönmeyiz”, “Susma haykır eşcinseller vardır” ve “Direne direne kazanacağız” sloganları atarak Beyoğlu Mis Sokak’ta toplandı. Burada yapılan açıklamada, LGBTİ düşmanlığının devlet politikası haline getirildiği belirtilerek “Görevlerini kötüye kullanan, halkın parasını çalan, kendi koltuk sevdalarını devletin beka sorunu gibi gösterenlerin bizleri genel ahlak gibi gerekçelerle yasaklama çabaları oldukça ironiktir. LGBTİ’lere yönelik nefreti körüklemekten çekinmeyen ve LGBTİ’leri hedef gösteren devlet yetkilileri unutmamalıdır ki LGBTİ’ler bu toplumun kendisidir. Bizleri hedef gösterenler ise tarihin çöplüğüne karışacak bir avuç güç sevdalısıdır. Biz kazanacağız, siz kaybedeceksiniz” denildi.

Bazı belediyeler Onur Haftası’nı kutladı

LGBTİ+ Onur Haftası’na belediyelerden de destek geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından Onur Haftası ile ilgili bir mesaj yayımladı. Soyer mesajında “Önümüzdeki senelerde birlikte yürümek dileğiyle. LGBTİ+ Onur Haftası kutlu olsun. #ÇokSesÇokRenkÇokNefes #Pride2019” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da uluslararası basın kuruluşlarıyla bir araya geldiği toplantıda, “Herkesin özgürlüğüne saygı duyan birisi olarak toplumun menfaatlarını, toplumun huzurunu sıkıntıya uğratmayan her türlü gösteri ya da haklarını arama, mücadele etme noktasındaki özgürlüklerine saygı duyan bir belediye başkanı ve belediye yönetimi olacağız. Biz her bireyin, vatandaşın yaşam haklarına saygı duyan bir belediyecilik anlayışına sahibiz. Hiç kimseyi yaşamı, biçimi, inancı, dünya görüşü ile sorgulayarak ve ayrıştırarak yok sayan bir belediye başkanı asla olmam” açıklamasını yaptı.

Kadıköy, Şişli, Kartal, Maltepe, Nilüfer, Kuşadası, Edremit, Bandırma, Fındıklı, Odunpazarı, Fethiye, Datça, Hopa, Kemalpaşa, Germencik, Borçka gibi bazı belediyeler Twitter hesaplarından Onur Haftası’nı kutlayan paylaşımlarda bulundu. Maltepe Belediyesi, “Her koşulda, herkese karşı, herkes için ve daima sevgi kazanacak” paylaşımı yaparken; Şişli Belediyesi “Her zaman eşit ve adil bir kent, bir ülke ve bir dünya için çalışacağız. Biriz, eşitiz, birlikte daha güçlüyüz. LGBTİ+ Onur Haftası kutlu olsun”; Kadıköy Belediyesi de “Biriz, eşitiz, birlikte daha güçlüyüz. LGBTİ+ Onur Haftası kutlu olsun” ifadelerini kullandı. Fındıklı Belediyesi, “Nefret değil, sevgi kazanacak. #Pride2019”; Edremit Belediyesi, “Bugün, yarın ve her zaman sevgi kazanacak. #Pride2019”, Odunpazarı Belediyesi, “Sevgi kazanacak”, Nilüfer Belediyesi, “Aşkım da değişebilir gerçeklerim de. Pırıl pırım dalgalı bir denize karşı yangelmişim diz boyu sulara. Hepinize iyi niyetle gülümsüyorum (Turgut Uyar). Eşit, adil bir kent, ülke ve dünya için diyoruz ki...Kutlu olsun.”, Kuşadası Belediyesi de “Dünyayı güzellik kurtaracak; bir insanı sevmekle başlayacak her şey...” ifadelerini kullandı.