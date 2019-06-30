Dışişleri: 6 Türk vatandaşının alıkonulması haydutluk ve korsanlıktır

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından 6 vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylendir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir." denildi.

Libya’nın doğusundan, batıdaki BM ve Türkiye destekli hükümete savaş açan General Hafter, önceki gece sözcüsü aracılığıyla Türkiye’yi tehdit etmişti. Hafter’e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari, Ankara’yı Trablus hükümetine verdiği askeri ve siyasi destek nedeniyle Libya’nın iç işlerine karışmakla suçlamış, Libya hava sahasına giren Türk uçakları ile limanlarına yanaşan Türk gemilerinin düşman hedefi sayılacağını söylemişti.