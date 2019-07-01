Gözaltına alınan ODTÜ'lülere 'Gezi' sorusu

Dün sabah saatlerinde, mezuniyet töreni öncesinde 5 ODTÜ’lü yapılan ev ve yurt baskınlarıyla gözaltına alınmıştı.
MEZUNİYET TÖRENİ ÖNCESİ 5 ODTÜ’LÜYE ‘OLAY ÇIKARABİLİRLER’ GÖZALTISI
Sendika.org'da yer alan habere göre saat 22.00 sularında ifadeleri alınan, üniversitelilere polis, “ODTÜ’de yapmayı düşündüğünüz eylemlerdeki amaç Gezi gibi bir direniş başlatmak mıdır” diye sordu. Gözaltına alınan öğrencilerin gece 02:00 sularında serbest bırakıldığı öğrenildi.
Bianet'ten Ayşegül Özbek'e konuşan öğrenciler, sabah 5.30 civarı yapılan gözaltıların bir ihbarcının, "Bu kişiler zaten önceki yıllarda da sorun çıkaran tipler, önlem alınsa iyi olur." yazılı e-postasıyla olduğunu aktardı. İhbarcının kimliğini öğrenmek için yasal yollara başvurulacak.