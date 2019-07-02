14 yaşındaki Halil'den iyi haber

Şanlıurfa'dan Konya'nın Selçuklu ilçesi Yazıbelen Mahallesi'ne gelip çadırda kalan 7 çocuk babası tarım işçisi Mehmet Gökalp, ailesiyle birlikte Kaleköy Mahallesi'ne, tarlada çalışmaya gitti. Mehmet Gökalp, öğle saatlerinde zihinsel engelli oğlu Halil Gökalp'ten, tarladaki işlere yardım etmesini istedi. Bunun üzerine Halil Gökalp, tepki gösterip babasıyla tartıştı. Tartışmanın ardından Halil Gökalp, 'Ben biraz gezeceğim' diyerek tarladan ayrıldı.

Tarladaki işleri bitirip, akşam kaldıkları çadıra dönen Mehmet Gökalp, oğlunun dönmediğini öğrenince, çevrede arama yaptı. Bir sonuç alamayınca da jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, gece saatlerinde bir süre bölgede arama yaptı. Ancak havanın karanlık olması nedeniyle aramalara ara verildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte aramalar yeniden başladı. Bölgeye Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'ndan 'Ceza' adı verilen eğitimli iz takip köpeği getirildi. Halil Gökalp'in kıyafetleri koklatılan köpek, arazide arama yaptı. Ancak herhangi bir iz bulamadı.

Konya Emniyet Müdürlüğü'nden gelen ekipler de bölgede üzerinde kamera bulunan insansız hava aracıyla arama yaptı. Ancak tüm çalara karşın sonuç alınamadı.

Bazı görgü tanıkları engelli genci, Kaleköyü Mahallesi yakınındaki Konya- Ankara karayolu üzerinde gördüklerini ileri sürdü.

Kaybolacağını düşünemedim

Oğlunun zihinsel engelli olduğunu belirten Mehmet Gökalp, ''Tarlada çalışırken biraz tartıştık. Sonra 'Ben biraz gezeceğim' diyerek gitti. Ben de 1,5 kilometre filan peşinden gittim. Sonra geri gelir diye peşini bıraktım. Kaldığımız çadıra gittiğini düşündüm. Akşam eve gittiğimde çadırda yoktu. Sağa sola sorduk gören olmamış. Ondan sonra da jandarmayı aradık. Geceden beri arıyoruz, ancak bir haber yok. Oğlum zihinsel engelli" dedi.

Tarlada yatarken bulundu



Konya'da, dün öğle saatlerinde tarlada, tarım işçisi babasıyla tartışıp yanından ayrılan ve arama çalışması başlatılan yüzde 25 zihinsel engelli Halil Gökalp (14), 3 kilometre uzaklıkta tarlada yatarken bulundu. Yaklaşık 30 saat sonra bulunup ailesine teslim edilen Gökalp'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.