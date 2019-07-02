Şeref Bakşık yaşamını yitirdi

CHP’de İsmet İnönü’nun son genel sekreteri, İzmir il başkanı, milletvekili ve senatörü olarak görev yapan, İzmir’in efsane gazetesi Demokrat İzmir’in yazı işleri müdürlüğünü uzun yıllar yapan gazeteci ve siyasetçi Şeref Bakşık (91) dün İzmir Hatay’daki evinde yaşamını yitirdi. Bakşık’ın cenazesi bugün (çarşamba) ikindi vakti Hatay Murat Reis Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Bakşık’ın son olarak, “CHP İle Bir Ömür” adıyla kaleme aldığı anıları Cumhuriyet Kitapları’ndan yayımlanmıştı.