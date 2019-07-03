Arkadaşının yerine sınava girdi, savunmasında herkesle dalga geçti

Şişli’de bir okulda 29 Aralık 2018’de yapılan ehliyet sınavına, hasta olduğu gerekçesiyle giremeyeceğini belirten Emine T.’ye arkadaşı Güler I., ‘Paran yanmasın’ yerine ben girerim’ dedi. Güler I. arkadaşının kimliği ve sınav giriş belgesini görevlilere verdi.

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre; bina sorumlusu fotoğraflarının benzemediğini fark ederek, durumu polise haber verdi. Güler I. ile Emine T. hakkında önce bina sorumlusu tarafından tutanak tutuldu sonra da karakolda işlem yapıldı. Emine T.’nin de sınavı iptal edildi. Şişli Milli Eğitim Müdürlüğü’nün şikayeti üzerine iki arkadaş hakkında ‘ÖSYM Kanununa Muhalefet’ suçundan dava açıldı.

“SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan Emine T., hasta olduğu için kendisi yerine arkadaşının sınava girmek istediğini iddia ederek şöyle konuştu:

“Ben o gün çok hasta olmuştum. Sınava girmeyecektim. Arkadaşım da, hasta olduğumu bildiği için, ‘yatırdığın para yanmasın’ diyerek benim yerime sınava girebileceğini söyledi. Başkasının yerine sınava girmenin suç olduğunu bilmiyordum” diye konuştu.

“DİYECEKSİNİZ Kİ CAHİL MİSİN!”

Arkadaşının yerine sınava girmek isterken görevliler tarafından yakalanan Güler I., ise başkasının yerine sınava girmenin suç olduğunu bilmediğini iddia ederek şöyle konuştu: “Diyeceksiniz ki ‘cahil misin’ ama böyle olacağını düşünemedim. Zaten okula gittiğimde kapıda polisleri görünce sınava girmek istemedim. Kapıdaki görevli kadın elimdeki belgeyi aldı ve ‘Bu sen misin’ dedi. ‘Hayır’ deyince de, durumu polislere bildirdi. Aslında sınava dahi girmemiştim. Boşluğuma geldi. İnsanları böyle meşgul ettiğim için özür dilerim” diye konuştu.

ŞİKAYETÇİ AVUKATI CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün avukatı ise sanıkların suçu işlediklerinin sabit olduğunu belirterek ceza verilmesini istedi.Mahkeme hakimi, sınav günü Güler I.’yı Emine T.’ye ait belgeyle sınava girmek isterken yakalayan sınav görevlisinin tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.