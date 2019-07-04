AKP'den mazbata oyunu

AKP'li Hüseyin Us'un 2 dönem Belediye Başkanlığı yaptığı Demirci'de, 31 Mart seçimlerini BBP adayı Ramazan Bozlak kazandı. AKP adayı Hüseyin Us, “Seçilmeye engel cezası var” diyerek Bozlak'ı YSK'ya şikayet etti. YSK de Bozlak'ın mazbatasını iptal edip seçimin yenilemesine karar verdi.

Ancak Bozlak, temiz kağıdı alıp yeniden seçime girmeye hak kazandı. AKP bu kez, kendi adayının şikâyetçi olduğu Bozlak'ı partisine transfer ederek aday gösterdi. Eski AKP'li Us da BBP'ye geçip bu partiden aday oldu. Yeni seçim 21 Temmuz'da yapılacak. AKP'ye geçen Bozlak'ın, “Seni çalıştırmayız, soruşturma açtırırız” yönünde baskılar sonucu bu kararı verdiği öne sürüldü.

Bozlak Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'e şunları söyledi:

ŞİKAYET ESKİ BAKANDAN

“Benimle ilgili şikayeti AK Parti değil bizzat eski Başkan Hüseyin Us yaptı. 2 ayrı suçtan cezam vardı, 2003 ve 2005 yıllarında. Ancak daha sonra memnu haklarımı kazandım. 31 Mart'tan önce bununla ilgili belgeyi sunmamıştım. Bu nedenle YSK mazbatamı iptal etti. Ancak 21 Temmuz'da yapılacak olan seçim öncesi memnu haklarını aldığıma dair belgeyi sundum. Adaylığımız ilgili bir sıkıntı yok. AK Parti'ye geçmem konusunda baskı gördüğüm iddiaları ise asıldızdır.” BBP'ye geçen eski AKP'li Us ise SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Üç dönem AK Parti'den başkanlık yaptım ama bu dönem boyumu posumu beğenmediler herhalde. BBP'den seçilen Ramazan Bey'in tarihi eser kaçakçılığından cezası vardı, bunu ben şikayet edince YSK mazbatasını iptal etmişti. Ben de şimdi BBP'den aday oldum” dedi.