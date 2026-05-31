221 eski CHP milletvekilinden 'mutlak butlan' itirazı!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevine getirilmesine tepki gösteren 221 eski CHP milletvekili ve senatör ortak bildiri yayımladı. Bildiride, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” gerekçesiyle iptal edilmesi “demokratik siyasete, hukuk devleti ilkesine ve millet iradesine vurulmuş ağır bir darbe” olarak nitelendirilirken, “Derhal Olağanüstü Kurultay” çağrısı yapıldı.

Bildiride, siyasi partilerin demokratik siyasal yaşamın vazgeçilmez unsurları olduğu belirtilerek, kurultay süreçlerinin Anayasa’nın 79. maddesi uyarınca yargı gözetiminde gerçekleştirildiği vurgulandı. Bildiride, seçim süreçlerine ilişkin itirazların ilçe seçim kurulları ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından değerlendirildiği, YSK kararlarının kesin olduğu ifade edildi.

TOPLUMSAL GÜVEN VURGUSU YAPILDI

Bildiride, CHP’nin 2,5 yıl önce gerçekleştirilen ve Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” gerekçesiyle iptal edilmesinin kabul edilmediği belirtilerek, “Siyasal meşruiyetin kaynağı millet iradesidir. Sandıkta ortaya çıkan iradenin yok sayılması, siyasal kurumlara ve adalete olan toplumsal güveni sarsmaktadır” denildi.

Açıklamada, CHP içinde yaratılmak istenen ayrışma ve tartışmaların büyümeden çözümü için “en doğru, meşru ve hukuki çözüm yolunun derhal olağanüstü kurultay çağrısı yapmak olduğu” savunuldu. Bildiride, “Şu anda yargı eliyle yaratılmış bulunan hukuki temsil boşluğu en hızlı şekilde, en geç 45 gün içinde gidilecek olan olağanüstü kurultay iradesiyle çözümlenir” ifadelerine yer verildi.

"CHP SAHİPSİZ DEĞİLDİR”

Bildiride ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partiyi yeniden Türkiye’nin birinci partisi haline getirdiği belirtilerek, yaratılan siyasi umudun sürdürülmesi gerektiği ifade edildi. Açıklama, “Türkiye’nin kurucusu ve güvencesi olan CHP sahipsiz değildir” sözleriyle sona erdi.

Bildiride imzası bulunan 221 isim arasında; Eski CHP Grup Başkan Vekili Kemal Anadol, Eski CHP İstanbul Milletvekili Necla Arat, Eski CHP İzmir Milletvekili ve gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, Anayasa hukukçusu ve eski CHP Eskişehir Milletvekili Prof. Süheyl Batum, Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gülsüm Bilgehan, Eski CHP Konya Milletvekili ve hala Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Eski Turizm ve Tanıtma Bakanı, CHP İzmir Milletvekili, gazetemiz imtiyaz sahibi ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, Eski CHP Muğla Milletvekili ve halk müziği sanatçısı Tolga Çamdar, Eski TBMM Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Uluç Gürkan, Eski TBMM Başkanvekili ve CHP İzmir Milletvekili Gürdal Mumcu, Eski CHP Adana Milletvekili, Adana Barosu Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Ziya Yergök, Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı ve CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen de yer aldı.

Eski dönem CHP milletvekilleri ve senatörlerin soyadına göre alfabetik sırayla yer aldığı imzacılar listesi şu şekilde:

1. Erol Ağagil

2. Yaşar Ağyüz

3. Mustafa Akaydın

4. Vezir Akdemir

5. Zekeriya Akıncı

6. Yakup Akkaya

7. Ayşe Nedret Akova

8. Bahattin Alagöz

9. Yavuz Altınorak

10. Züheyir Amber

11. Kemal Anadol

12. Ali Arabacı

13. Oya Araslı

14. Necla Arat

15. Çetin Arık

16. Metin Arifağaoğlu

17. Arsan Savaş Arpacıoğlu

18. Ali Arslan

19. Şevket Arz

20. Gani Aşık

21. İsmet Atalay

22. Abdülkadir Ateş

23. Aytuğ Atıcı

24. Erkan Aydın

25. Hasan Aydın

26. Osman Aydın

27. Ergün Aydoğan

28. Hüseyin Aygün

29. Feridun Ayvazoğlu

30. Mustafa Balbay

31. Bülent Baratalı

32. Süheyl Batum

33. Hüseyin Bayındır

34. Coşkun Bayram

35. Gülsün Bilgehan

36. Hüsnü Bozkurt

37. Mehmet Boztaş

38. Çetin Osman Budak

39. Rıdvan Budak

40. Mehmet Büyükyılmaz

41. Barış Can

42. Ethem Cankurtaran

43. Mehmet Alev Coşkun

44. Mustafa Çakır

45. Rasim Çakır

46. Halil Çalık

47. Musa Çam

48. İsmet Çanakçı

49. Tolga Çandar

50. Vahit Çekmez

51. Süleyman Çelebi

52. İzzet Çetin

53. Ömer Çiftçi

54. Yüksel Çorbacıoğlu

55. Osman Çoşkunoğlu

56. Halil Çulhaoğlu

57. Ayşe Eser Danişoğlu

58. İsmail Değerli

59. Kemal Değirmendereli

60. Nurettin Demir

61. Yılmaz Demir

62. Ali Demirçalı

63. İlhan Demiröz

64. Turgut Dibek

65. Celal Dinçer

66. A. Sedat Doğan

67. Muharrem Doğan

68. Orhan Düzgün

69. Mehmet Ali Edipoğlu

70. Kemal Ekinci

71. Oktay Ekşi

72. Emine Gülizar Emecan

73. Orhan Eraslan

74. Nevin Gaye Erbatur

75. Tuncay Ercenk

76. Fuat Erçetin

77. Ali Haydar Erdoğan

78. Haydar Erdoğan

79. Hikmet Erenkaya

80. Abdurrezzak Erten

81. Refik Eryılmaz

82. Mustafa Gazalcı

83. Hasan Gemici

84. Nejat Gencan

85. Süleyman Girgin

86. Coşkun Gökalp

87. Cengiz Gökçel

88. Cemalettin Gürbüz

89. Zeynep Damla Gürel

90. Uluç Gürkan

91. Ayşe Gürocak

92. Güneş Gürseler

93. Hulusi Güvel

94. Namık Havutca

95. Mahmut Işık

96. Ruşen Işın

97. Mehmet Kahraman

98. Sena Kaleli

99. Nail Kamacı

100. İrfan Kaplan

101. Mehmet Hilal Kaplan

102. Emin Karaa

103. Selahattin Karaahmetoğlu

104. Erdal Karademir

105. Tuncay Karaytuğ

106. Atilla Kart

107. Mehmet Kartal

108. Yılmaz Kaya

109. Yakup Kepenek

110. Mehmet Kerimoğlu

111. Mehmet Kesimoğlu

112. Ahmet Güryüz Ketenci

113. Ali Keven

114. İsmet Önder Kırlı

115. Emin Koç

116. Haluk Koç

117. Tevfik Koçak

118. Muhsin Koçyiğit

119. Osman Korutürk

120. Erdal Koyuncu

121. Ural Köklü

122. Ali İhsan Köktürk

123. Emre Köprülü

124. Şevket Köse

125. Tufan Köse

126. Mustafa Kul

127. Şevki Kulkuloğlu

128. Kazım Kurt

129. Rüştü Kurt

130. Muzaffer Kurtulmuşoğlu

131. Sedef Küçük

132. Mehmet Küçükaşık

133. Faruk Loğoğlu

134. Türkan Miçooğulları

135. Mustafa Moroğlu

136. Güldal Mumcu

137. Ziya Gökalp Mülayim

138. Ali Oksal

139. Güldal Okuducu

140. Melda Onur

141. Selahattin Öcal

142. Ensar Öğüt

143. Kadir Gökmen Öğüt

144. Şinası Öktem

145. Hasan Ören

146. Sakine Öz

147. İsmail Özay

148. Ahmet Sırrı Özbek

149. Hüseyin Özcan

150. Osman Özcan

151. Suat Özcan

152. İbrahim Özdiş

153. Kamil Özev

154. Kazım Özev

155. Ufuk Özkan

156. Yüksel Özkan

157. Mustafa Özyurt

158. Mustafa Özyürek

159. Bilgin Paçarız

160. Mehmet Parlakyiğit

161. Sedat Pekel

162. Kemal Sağ

163. Nadir Saraç

164. Faruk Sarıaslan

165. Ali Sarıbaş

166. Sıdıka Sarıbekir

167. Timucin Savaş

168. Mehmet Nuri Saygun

169. Bedri Serter

170. Nur Serter

171. Behiç Sonbay

172. Ertöz Vahit Suiçmez

173. Tayfur Süner

174. Ali Haydar Şahin

175. Şadan Şimşek

176. Yahya Şimşek

177. Ali Tekin

178. Hayati Tekin

179. Erol Tınaztepe

180. Mustafa Timisi

181. Mehmet Tomanbay

182. Ramis Topal

183. Binnaz Toprak

184. Muharrem Toprak

185. Altan Tuna

186. Zülfükar İnönü Tümer

187. Neccar Türkcan

188. Elif Doğan Türkmen

189. Rıza Türmen

190. Enis Tütüncü

191. Şahin Ulusoy

192. Necati Uzdil

193. Sedat Uzunbay

194. Zeki Ünal

195. Baha Ünlü

196. Halil Ünlütepe

197. Engin Ünsal

198. Hüseyin Ünsal

199. Fahrettin Üstün

200. Akın Üstündağ

201. Kazım Üstüner

202. Ali Cumhur Yaka

203. Rıza Yalçınkaya

204. Abdülaziz Yazar

205. M. Ziya Yergök

206. Erdoğan Yetenç

207. İdris Yıldız

208. Sacit Yıldız

209. Dilek Yılmaz

210. Mustafa Yılmaz (Malatya)

211. Necati Yılmaz

212. Rıza Yılmaz

213. Ahmet Yılmazkaya

214. Bayram Yılmazkaya

215. Selami Yiğit

216. Bekir Yurdagül

217. Candan Yüceer

218. Vedat Yücesan

219. Alaattin Yüksel

220. Şefik Zengin

221. Veli Zeren