Adalet Bakanlığı sözleşmeli mütercim alacak

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Adalet Bakanlığı merkez teşkilâtında çalıştırılmak üzere 7 adet İngilizce, 2 adet Fransızca ve 1 adet Arapça dilinde mütercim pozisyonuna sözleşmeli personel alınacak.

Başvuruların, 5 Temmuz 2019 tarihinden itibaren en geç başvuruların bittiği 19 Temmuz 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/Ankara adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığa ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir.

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