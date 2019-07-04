Avcılar'da yakıt tankeri devrildi; E5’te trafik durdu

Kaza, saat 21.45 sıralarında E5 karayolu Avcılar mevkii Topkapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Topkapı yönünde ilerleyen akaryakıt tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir hafif ticari araca çarptı, ardından da yola devrildi.

Tankerin sürücüsü devrilen araç sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahelesi ile sıkıştığı yerden çıkarılan tankerin sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Tankerin dolu olması nedeniyle kazanın olduğunun alanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Tankerden yola yakıt sızarken, itfaiye ekipleri ise olası bir tehlikeye karşı tankere köpük sıktı.

Öte yandan yaşanan kaza nedeniyle E5 karayolu Topkapı istikametinde bütün şeritler trafiğe kapatıldı. Ekiplerin tankeri kaldırma çalışmaları sürüyor.