Hatay Reyhanlı'da patlama

Bugün saat 13.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kenarında park halinde bulunan otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevrede büyük korkuya neden olan patlamanın ardından otomobil, alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yapılan incelemede, otomobilin içinde bulunan iki kişinin yanarak can verdiği saptandı.

DHA Muhabiri Bekir Karakoca: Reyhanlı'daki Mehmet Akif Caddesi'nde park halindeki otomobil büyük bir gürültüyle patladı. İçinde 3 kişi olduğu iddia edildi. Araba hurda halinde olduğu için araçta kaç kişinin olduğu netleştirilemedi.

Reyhanlı Belediye Başkannından açıklama

Reyhanlı Belediye Başkanı patlamada bir kişinin de ağır yaralandığını aktardı.