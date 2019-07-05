Haziran ayında 40 kadın katledildi

Haziran ayında erkekler tarafından 40 kadının öldürüldüğü tespitinin yer aldığı raporda cinsel şiddet ve çocuk istismarının da artarak devam ettiği vurgulandı.

Platform, 2019 yılının ilk 6 ayında 214, haziran ayında ise 40 kadının öldürüldüğünü açıkladı. Rapora göre, haziran ayındaki kadın cinayetlerinin 8’i şüpheli ölüm olarak kaydedildi. 21 kadının öldürülme nedeninin tespit edilemediğine işaret edilen raporda, 40 kadından 2’sinin ekonomik bahaneyle, 9’unun boşanmak istemesi, barışma ya da arkadaşlık isteğini reddetmesi gibi gerekçelerle öldürüldüğü belirtildi. Platformdan yapılan açıklamada, “şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürecek” denildi.



BM: En tehlikeli yer kendi evleri

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi’nin raporunda ise kadınlar için en tehlikeli yerin kendi evleri olduğu vurgulandı. BM raporunda, “Türkiye’de 2019’un ilk 6 ayında 100 kadın aile üyeleri tarafından öldürüldü” denildi.