'Deprem kahini'nden Türkiye'yi korkutacak açıklama

Yeni videosunda 2019 yılında 6 ve üzeri büyüklüğündeki depremleri inceleyen Hoogerbeets, neredeyse her iki günde bir 6 ve daha büyük deprem meydana geldiğini söylüyor. 8-11 Temmuz arasında yaşanacak gezegen hizalanmasına dikkat çeken Hoogerbeets, bu tarihte meydana gelecek olan gök olayları sebebiyle 8 büyüklüğünde bir depremin oluşabileceğinden bahsediyor.

Sismik faaliyetlerin yoğun olarak gözlemlendiği bölgeleri mercek altına alan Hoogerbeets, Pasifik Ateş Çemberi'nde bir süredir şiddetli bir deprem meydana gelmediğini ve bu bölgelerin dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtiyor.

Akdeniz bölgesini yakından inceleyen Hoogerbeets, geçtiğimiz günlerde Mısır'ın Akdeniz kıyısı açıklarında meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem için, bu bölgede pek de görülen bir durum olmadığı yorumunda bulunuyor.

4.5 büyüklüğündeki depremin Akdeniz'de son zamanlarda yaşanan en büyük sarsıntı olduğunu ifade eden Hoogerbeets Türkiye'nin Ege kıyıları, Yunanistan ve İtalya'nın yakından takip edilmesi gerektiğini çünkü deprem faaliyetleri açısından bu üç ülkenin daha büyük riskler taşıdığını anlatıyor.

Fakat Hoogerbeets, 4-14 Haziran arasındaki 10 günlük süreçte 6 ve daha büyük bir depremin oluşmadığını fakat Dünya'nın, Satürn ve Mars ile hizalandığı 14 Haziran tarihi itibariyle 6 şiddetinden daha büyük 18 deprem yaşandığına dikkat çekiyor.

Türkiye için 8 büyüklüğünde deprem uyarısı Hoogerbeets'e göre bu kadar kısa süre içerisinde meydana gelen 6 ve üzeri büyüklüğündeki deprem faaliyetleri son derece sıra dışı olduğunun altını çiziyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde dün yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki 4 ve üzeri şiddetindeki artçı depremleri inceleyen Hoogerbeets, kısa süre içerisinde bu bölge civarında 7 ila 8 büyüklüğünde deprem beklediğini söylüyor.