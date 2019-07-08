Dikkat: İstanbul’a yağmur geliyor! Meteoroloji saat verdi

Öte yandan Doğu Anadolu ve Trakya Bölgesi’nde de sağanak yağışın gün boyu etkili olması bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte 8 Temmuz hava durumu ile ilgili detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu 8 Temmuz raporu yayınlandı. Kamuoyuyla paylaşılan raporda en dikkat çeken tahmin ise bugün İstanbul için öngörülen sağanak yağış tahmini oldu. İstanbullular bugün yağmurun saat kaçla kaç arasında etkili olacağını merak ediyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte tüm merak edilenlerin cevabı…



HAVA DURUMU – 8 TEMMUZ



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Marmara bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bingöl ve Muş çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli'nin güneyi ile Tekirdağ'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güneyli ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.



SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI



Yağışların, Kırklareli'nin güneyi ile Tekirdağ'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (dolu, yıldırım ve hortum riski ) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Öte yandan İstanbul’da saat 12.00 – 18.00 arasında yağışların bölgesel olarak etkili olması beklenmektedir.



İSTANBUL °C, 32°C



Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR °C, 36°C



Az bulutlu ve açık



ANKARA °C, 33°C



Az bulutlu ve açık