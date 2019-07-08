Düğündeki yemek 25 kişiyi zehirledi iddiası

Olay, dün Ahmet Türkel Çevre yolu üzerindeki düğün salonunda meydana geldi. Akşam saatlerinde düğüne katılan davetlilere, köfte, pilav ve içecek ikram edildi. Gece saatlerinde evlerine giden davetlilerden bazıları mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Sayı gittikçe artınca ekipler harekete geçti. En son düğünde yemek yediklerini söyleyen hastaların ifadeleriyle harekete geçen jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. İnegöl Tarım Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, düğünde ikram edilen yemeklerden numune alıp laboratuvara gönderdi. Tedavisi yapılan vatandaşlar taburcu edildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.