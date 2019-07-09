Ahmet Hakan “Asla ve kat’â binmeyeceğim” dediği Erdoğan’ın uçağında

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Coşkun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında görüntülendi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 9 Temmuz 2019 Salı, 17:40

[Haber görseli]

16 Ocak 2016 tarihinde “Tayyip Erdoğan’ın ya da Ahmet Davutoğlu’nun uçağına asla ve kat’â binmeyeceğim” diyen Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bosna Hersek ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı uçağında yer aldı.

T24’ün haberine göre,Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı’na katılmak üzere 8-9 Temmuz’da Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’ya ziyarette bulundu. Bu ziyarette Erdoğan’ın ziyaretlerine eşlik etmek üzere hükümete yakın medyadan da gazeteciler katıldı. 16 Ocak 2016 tarihinde Hürriyet’te yayımlanan yazısında, “Tayyip Erdoğan’ın ya da Ahmet Davutoğlu’nun uçağına asla ve kat’â binmeyeceğim” diyen Ahmet Hakan da uçak yolculuğunda Erdoğan’a eşlik etti.

Geçen hafta sağlık sorunlarından dolayı Erdoğan’ın uçağına binememişti

Ahmet Hakan, Erdoğan’ın geçen hafta ziyaret gerçekleştirdiği Japonya’daki G-20 Liderler Zirvesi yolculuğuna sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılmamıştı.

A+ A-

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Ahmet Davutoğlu, Ahmet Hakan, Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Coşkun