Rekabet Kurulu'nun Denizbank kararı çıktı

Rekabet Kurulu, DenizBank ve iştiraklerinin tek kontrolünün, Emirates NBD Bank PJSC tarafından devralınması işlemine izin verdi.

DenizBank AŞ’nin ve iştirakleri Deniz Finansal Kiralama AŞ, Deniz Faktoring AŞ, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, Deniz Portföy Yönetimi AŞ, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret AŞ, Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret AŞ, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri AŞ, Denizbank Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi AŞ ve Açık Deniz Radyo ve Televizyon İletişim Yayıncılık Ticaret ve Sanayi AŞ’nin tek kontrolünün ve Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri AŞ’nin ortak kontrolünün Emirates NBD Bank PJSC tarafından devralınması işlemine izin verildi.