Selçuk Kozağaçlı: 'Mahkemeye sitemimdir'

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın aralarında bulunduğu toplamda 22 avukat hakkında 2013 yılında “DHKP-C yöneticisi oldukları" iddialarıyla açılan davanın duruşması İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Başka bir davadan tutuklu avukatlar Selçuk Kozağaçlı ile Ebru Timtik'in hazır edildiği duruşmada, tutuksuz yargılanan bazı avukatlarda hazır bulundu. Selçuk Kozağaçlı, "Yangın güvenliği nedeniyle dava evraklarım bana gösterilmiyor. Hücremde ondan fazla kitap bulunduramıyorum. Dijital şekilde avukatlarımın dosyayı bana getirmesine izin verilmiyor" dedi.

Çok sayıda hukuk örgütünün hazır bulunduğu duruşmayı yurt dışından çok sayıda baroya üye avukat izledi.



Duruşmada ilk olarak savunma yapan Selçuk Kozağaçlı, son 5 yılda 5 ödül aldığını hatırlatarak, "Lawyers For Lawyers tarafından verilen ödülün bu akşam seromonisi yapılacak. Bu dayanışma için teşekkür ederim" dedi.

"Dosyama ulaşamıyorum"

Dosyada yer alan evrakların kendisine verilmediğini belirten Kozağaçlı, "Mahkemeye sitemimdir, sizden dosya evraklarını üç kere istedim. Avukatlarım bunu bana veremiyor; çünkü yargılandığım davalar basılı halde 100 bin sayfa tutuyor ve ben 12 metrekarede kalıyorum. Hepsini üst üste dizdiğimde hücrede bana yatacak yer kalmıyor. Yangın güvenliği nedeniyle dava evraklarım bana gösterilmiyor. Hücremde ondan fazla kitap bulunduramıyorum. Dijital şekilde avukatlarımın dosyayı bana getirmesine izin verilmiyor. Üç celsedir dosyayı bana göndermediniz. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri beni ziyarete geldiğinde ona yargılandığım dosyaları göremediğimi söyledim. Birkaç gün sonra yaka paça tozlu bir bilgisayar odasına götürüldüm dosyamı incelemek için. Ama ortada dosya yok. Benim bilgisayara çıkabilmem için insan hakları komiserinin birilerini azarlaması gerekiyor muydu? Ben utanç duyuyorum böyle olduğu için. Komiser korkusu da bir iki hafta sürer. İki dosyayı birleştirmediniz. Çünkü adli iktidar bizim iki ceza almamızı istiyor" dedi.



İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dosya ve İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dosyalar üzerinden hukuki eleştirilerini sunan Kozağaçlı, "İstinaf Mahkemesi özel bir siyasi amaçla harekete geçirilmediği sürece önüne gelen kararı onaylanan bir ara makam. Bizim kararımızı da onaylar. Ama üst mahkemelerden bu kararın temel hukuk bilgisinden yoksunluk eleştirisiyle bozulacağını biliyorum. Aynı delillerle sağına soluna maydanoz koyarak bunlar yeni delil, al bunlarla bir ceza daha ver diyemezsiniz. Bir gün bu dosya döner. On sene yatarız, yatıyoruz. Ama ayıp olur. Akın Gürlek'in yüzüne de söyledim. Mesleki kariyerini hapishanede tamamlayacak. Yaşadığım sürece takip edeceğim, hatta temin edeceğim" diye konuştu.



Kozağaçlı'nın ardından Ebru Timtik söz alarak, suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi.



Daha sonra avukatlar söz alarak, dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını istedi. Savcının da dosyada ki eksik hususların giderilmesini istemesi üzerine mahkeme heyeti, dosyada ki eksik hususların giderilmesi için süre talebini kabul ederek, duruşmayı 25 Aralık’a erteledi.

Kaynak: T24